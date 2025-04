La comparación que hizo Mario Saralegui entre Fernando Morena y Leonardo Fernández en Peñarol y lo que dijo de Diego Aguirre

"Era difícil que se repitiera lo que se dio el año pasado con Peñarol, sobre todo la distancia que sacó en el Campeonato Uruguayo y una Copa muy buena. Todos nos quedamos con esa imagen y este año, desde el inicio, por los resultados, las expectativas eran demasiado altas y se le hizo difícil a la gente y al equipo entender por qué no se ganaba. Hubo algunos jugadores que no se pudieron sustituir con el nivel que tenían los anteriores", dijo Saralegui este martes en Sport 890.

También habló de los futbolistas importantes que perdió Diego Aguirre, "A Peñarol se le fueron el arquero (Washington Aguerre), Guzmán Rodríguez, se fue Damián García y (Facundo) Batista que entraba y hacía un gol. No son solo los que juegan, sino las soluciones que tenés en el banco. Entonces estamos hablando de medio equipo".

"Siempre el que sale campeón, al otro año hay como un afloje generalizado. Es normal, natural. Tiene que ver con cosas que a veces uno no se da cuenta, y por ahí no estás en el nivel justo para ganar, y el rival viene a ganarle el campeón", agregó.

20250321 Leonardo Fernández fue el capitán de Peñarol por primera vez; fue ante Liverpool por el Torneo Apertura Leonardo Fernández fue el capitán de Peñarol por primera vez; fue ante Liverpool por el Torneo Apertura FOTO: @OficialCAP

"Leo Fernández se cargo mucho Leo Fernández, se cargó de responsabilidades (por el contrato alto que firmó). Recién en estos partidos se está soltando. Hay demasiada desigualdad entre lo que firmó él y la realidad de los otros. Y eso también juega. Porque hay una expectativa entre el que trabaja y el otro. Es un tema psicológico. Eso pasó, porque es clarísima la diferencia y le llevó un tiempo a Peñarol y a Fernández a procesar ese tema".

"Peñarol hace el esfuerzo para no perder jugadores y tener un nivel sobre todo en la Copa. Él hizo 19 goles y creo que 12 o 14 asistencias. Con el nivel de Leo es una inversión, es un jugador vendible".

"(Fernando) Morena ganaba mucho más que el resto de nosotros en nuestra época de jugador. Hoy, si Leo Fernández gana 10 veces más que sus compañeros, Morena era 30 veces más. Pero vos llegabas a Peñarol y ya sabías que era así. Esto es una cosa que por un trabajo en un año que participaron todos los jugadores, se lograron cosas muy importantes, y se podría llegar a considerar, no lo digo por mala leche ni por envidioso, que no se estaría siendo justo con uno".

"No sé qué es lo que pasó con Aguerre entre la gente que negoció. Parecía que se quedaba y al final se fue".

Danubio Peñarol campeonato apertura 2025/Diego Aguirre Foto: Leonardo Carreño

Para Saralegui, "Diego (Aguirre) es el único entrenador que puede perder los puntos que perdió y seguir trabajando. Eso es tener la espalda ancha. Habla bien de él".

Consultado acerca de si no pensaba que Diego Aguirre tiró muy atrás a Peñarol sobre el final del partido ante Vélez Sarsfield y que eso le costó el partido, Saralegui indicó: "A mí me pasó como técnico jugando una final por el ascenso en Ecuador, faltaban 10 minutos, íbamos ganando 1-0 bien, no nos habían llegado al arco y saqué a un delantero para poner un zaguero, nos hicieron el gol y nos dejaron afuera"

"Quizás sí Peñarol se tiró atrás contra Vélez, pero Peñarol no encontró ese contragolpe. Si uno ve lo que pasa hoy, Argentina está muy bien, por algo son los campeones del mundo y a mi modo de ver, están un escalón por arriba de varios. Esos chicos que jugaron de extremos con 16 o 17 años, tenían una gran velocidad y complicaron mucho a Peñarol", terminó diciendo.