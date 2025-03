El campeón de la Copa Libertadores de 1980 con Nacional que será homenajeado hoy por la Conmebol

La Conmebol, en pleno sorteo de este lunes de la fase de grupos de las dos copas internacionales que se disputan, realizará algunos homenajes.

Entre los exfutbolistas que serán homenajeados, aparece uno que fue campeón con Nacional de la Copa Libertadores de América en 1980.

luzardo-en-huelva.webp Luzardo en Huelva

Se trata de Arsenio Luzardo, quien un año antes fuera campeón del Sudamericano juvenil sub 19 (en aquella época aún no era sub 20) de 1979, y que por una lesión, no pudo ir al Mundial de Japón de ese año, en el cual Uruguay fue tercero.

El Tola Luzardo era dueño de un potente remate y convertía muchos goles, además de la prodigación que siempre mostraba en la cancha.

Otro de los homenajeados en la noche de este lunes será el exvolante argentino Sebastián Battaglia, quien ganó cuatro veces el título de la Libertadores con Boca Juniors, al cual dirigió hace poco tiempo.