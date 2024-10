El crack argentino que será rival de Peñarol en la Copa Libertadores y que volvió a ser citado por Lionel Scaloni

Además, el volante marcó su penal en la definición en la que lograron la clasificación.

Botafogo's Argentinian midfielder Thiago Almada celebrates after scoring during the Copa Libertadores all-Brazilian quarter-final second leg football match between Sao Paulo and Botafogo, at the Morumbi stadium in Sao Paulo, Brazil, on September 25, 2024. Thiago Almada fue figura ante Sao Paulo Foto: AFP

Thiago Almada, de Estados Unidos a Botafogo

El mediapunta Thiago Almada, campeón del mundo con Argentina en 2022, fue traspasado el 6 de julio por el Atlanta United al Botafogo brasileño en una de las mayores ventas de la historia de la liga norteamericana (MLS).

En su anuncio el equipo estadounidense señaló que se trata de una "transferencia récord de la MLS" pero no detalló las cifras.

Según reportes periodísticos, Atlanta recibió unos 21 millones de dólares garantizados que podrían elevarse hasta los 30 millones según variables.

Botafogo's Argentinian midfielder Thiago Almada celebrates after scoring during the Copa Libertadores all-Brazilian quarter-final second leg football match between Sao Paulo and Botafogo, at the Morumbi stadium in Sao Paulo, Brazil, on September 25, 2024. Thiago Almada fue figura ante Sao Paulo Foto: AFP

"De Fuerte Apache al mundo! Bienvenido, Almada!, publicó el club de Rio de Janeiro en sus redes sociales cuando lo presentó.

La mayor transferencia en la historia de la MLS la ejecutó también el Atlanta United al traspasar al paraguayo Miguel Almirón al Newcastle United en 2019 por unos 26 millones de dólares.

Como parte del acuerdo para su marcha a Botafogo, se espera que Almada haga su deseado salto al fútbol europeo a principios de 2025 para unirse a Lyon.

El equipo francés y Botafogo pertenecen al mismo grupo propietario, Eagle Football, del que también forma parte el Crystal Palace de Londres.

Botafogo's Argentinian midfielder Thiago Almada celebrates after scoring during the Copa Libertadores all-Brazilian quarter-final second leg football match between Sao Paulo and Botafogo, at the Morumbi stadium in Sao Paulo, Brazil, on September 25, 2024. Thiago Almada fue figura ante Sao Paulo Foto: AFP

Almada, de 23 años, aterrizó en la MLS en febrero de 2022 después de que Atlanta abonara 16 millones de dólares a Vélez Sarsfield.

Desde entonces se convirtió en una de las figuras del campeonato y en un símbolo de la estrategia de la MLS de enterrar su imagen de destino para estrellas al borde del retiro.

El argentino anotó 23 goles y repartió 33 asistencias en 77 juegos con Atlanta, fue reconocido como el Jugador Joven del Año la pasada temporada y finalista al premio MVP (Jugador Más Valioso).

Botafogo's Argentinian midfielder Thiago Almada celebrates after scoring during the Copa Libertadores all-Brazilian quarter-final second leg football match between Sao Paulo and Botafogo, at the Morumbi stadium in Sao Paulo, Brazil, on September 25, 2024. Thiago Almada fue figura ante Sao Paulo Foto: AFP

Con su participación en el triunfo argentino en Qatar2 022, Almada se convirtió en el primer jugador en activo de la MLS en ser campeón mundial.

Este año el mediapunta no entró en los planes de Lionel Scaloni para jugar la Copa América pero fue uno de los líderes del combinado sub 23 de la albiceleste en los Juegos Olímpicos de París.

Thiago Almada fue la tercera incorporación de Botafogo de cara al segundo semestre, después del volante internacional Allan, procedente del Al-Wahda, y el delantero Igor Jesús, del Shabab Al-Ahli, ambos clubes de Emiratos Árabes.

Con base en AFP