El uno por uno de Peñarol ante Botafogo por Copa Libertadores: el golazo de Báez, el temple de Maxi Olivera y el fútbol de Leonardo Fernández

Washington Aguerre: Prácticamente no tuvo trabajo en la primera mitad y fue un espectador más. Hubo un tiro libre que pasó cerca y nada más. Sin embargo, cometió una irresponsabilidad enorme cuando terminaron los primeros 45': le tiró una patada al arquero rival cuando se iban al descanso y el árbitro lo vio y lo expulsó, dejando a Peñarol con 10 hombres para todo el complemento. Insólito.

20241030 Penarol's defender #20 Pedro Milans eyes the ball during the Copa Libertadores semi-final second leg football match between Uruguay's Peñarol and Brazil's Botafogo at the Centenario stadium in Montevideo on October 30, 2024. Eitan ABRAMOVICH / AF

Pedro Milans

Foto: Eitan Abramovich / AFP