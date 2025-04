Muertes de hinchas de Colo Colo en Chile; lo último que se sabe: imputaron a carabinero que conducía el vehículo que los habría aplastado

Y aunque la tesis original era que el niño y la joven fueron aplastados a causa de la estampida producida por la intervención policial, relatos de testigos y de la hermana de una de las víctimas apuntan a que habría sido el vehículo policial el que habría pasado por encima de ellos y los habría aplastado.

En declaraciones difundidas por la prensa local, Bárbara Pérez, hermana de la joven de 18 años, denunció que la Policía miente, insistió en que ella tenía su entrada comprada y exigió justicia.

“Ella venía con entrada en mano, carnet y todo. No se iban a colar, como dicen”, agregó .

La víctima, hincha de Colo Colo, asistía al partido con dos amigos cuando, según los reportes preliminares, un vehículo policial lanza gases (zorrillo) la atropelló. Nicolás, su amigo, la agarró para salvarla, pero el carro la pasó a llevar igual”, señaló visiblemente afectada.

“Estaba aplastada. No daré más detalles porque es muy duro”, dijo, aunque insistió en que el conductor del zorrillo “nunca se presentó ni dio explicaciones”.

La joven cuestionó, asimismo, el relato preliminar de la Policía Militar, que culpó a los amigos de la víctima, dos de los cuales fueron arrestados y llevados a declarar.

“Carabineros los acusó de provocar el accidente, pero ellos solo intentaban entrar al estadio como cualquiera. No sabemos nada de ellos porque los trataron como delincuentes”, indicó.

Fences lying down on the street are seen after a group of Colo-Colo's fans tried to force their way into the stadium during the Copa Libertadores group stage football match between Chile's Colo Colo and Brazil's Fortaleza at the Monumental David Arellano

Incidentes en las afueras del estadio de Colo Colo

Foto: AFP