Peñarol: ¿qué le pasó a Leonardo Fernández que llegó a La Paz con un malestar estomacal?

"Hicimos la mayor cantidad de averiguaciones posibles. Hay casos de éxito viniendo sobre la hora, casos de fracaso viniendo sobre la hora, casos de éxito o fracaso viniendo 20 días antes. Había de todo, pero encontramos unos cuantos que tres o cuatro días antes les había servido. Diego entendió que era lo ideal, que al segundo día de estar acá él iba a poder ver qué jugadores estaban respondiendo mejor y cuáles no. Fue lo que se hizo. Esperemos que hoy salga bien".

"Los efectos vienen siendo bajos y los dos entrenamientos que tuvimos fueron intensos y el equipo respondió muy bien", argumentó.

"Después que logramos tener un club ordenado, lo económico siempre ayuda y lo necesitás, pero ya no es la prioridad. Nuestro presupuesto está cubierto hasta final del año, no tuvimos obligación de vender por lo que casi todo el peso está hoy en lo deportivo y en empezar a competir a buen nivel. En 2021 fuimos semifinalistas de Copa Sudamericana. En 2011 vicecampeones de la Libertadores y ahora estos octavos nos vienen muy bien, porque nos habían sido esquivos durante muchísimo tiempo. La gente lo necesita", admitió.

La rotación de Diego Aguirre contra Cerro Largo

"La justificó muy bien la rotación Diego porque íbamos a tener cuatro partidos en dos semanas, un partido cada cuatro días y pico. Él creía que si los titulares jugaban los cuatro partidos después los podía resentir para el resto del semestre donde para nosotros es fundamental este Campeonato Uruguayo y hacer la mejor Copa que se pueda. En ese sentido, dijo que prefería rotar entre medio de los partidos contra The Strongest. Después contra Miramar los podía poner y luego hay una semana entera para descansar. Era lógico no salir a los cuatro partidos con el cuadro titular. Estuvo muy bien justificado", comentó.

Peñarol empató 0-0 el sábado con Cerro Largo y se expuso a que Nacional le quedara a tres puntos de distancia en la Tabla Anual. Sin embargo, el tricolor empató 3-3 el domingo contra River Plate en el Saroldi a pesar de que Martín Lasarte no rotó a los 11 jugadores sino que jugó con cinco titulares que habían jugado el jueves contra Sao Paulo, por la ida de octavos de Copa Libertadores.

Las declaraciones de Evaristo González y de Jorge Barrera

"La interna de Peñarol está muy bien. Evaristo decidió ese camino y tiene todo el derecho del mundo", dijo Ruglio sobre las declaraciones del consejero del club del pasado 6 de agosto.

"El resto del club está totalmente en calma, en orden, no vas a escuchar a más nadie y no voy a ahondar en eso. Ayer leí lo que escribió el expresidente Barrera a quien le tengo un cariño especial, a lo que nos comprometimos hace unos meses en la casa de Aguirre, cuando todo empezó a cambiar para bien. No voy a entrar en eso de alguien puntual que hace su juego pero no lo compartimos. El club tiene que seguir en calma. El club está viviendo un momento que tiempo que no se vivía y nos merecemos disfrutarlo. El otro día terminó la práctica del lunes, Diego viajó con su hijo y con su ahijado, yo viene con mi hijo, estábamos en el Complejo de Bolívar, mirando el entorno y Diego me dijo que disfrutáramos del momento. Nos quedamos 40 minutos hablando. Diego venía de unos años donde no le salían las cosas en otros clubes, pero este es su club, acá tiene una magia especial y dijimos de disfrutar el momento sin consumir el exterior".

"El mensaje de Barrera fue muy bueno, él fue al asado en la casa de Aguirre, quedamos en tener paz y la paz dio resultados. ¿Para qué vamos a romperla si las cosas están bien? Peñarol está en octavos de Copa Libertadores luego de 13 años, con buenas chances de pasar a cuartos, fue campeón invicto del Apertura, lleva cinco puntos de ventaja en la Tabla Anual. Esta hiper ordenado económicamente, cuando todos los días salen noticias de los problemas económicos de la AUF o de otros equipos, creció en infraestructura. No se puede pedir más. Me afilio a lo que me dijo Diego de disfrutar el momento, porque el fútbol son momentos", agregó.

Contemplación para los butaquistas del Campeón del Siglo, si hay cuartos de final

"En octavos le erramos en el manejo del butaquista, no es excusa, pero fue la primera vez que jugamos un octavos en nuestro estadio. El contrato establecía que les podíamos hacer un descuento del 10% y le hicimos un 15%, pero nos quedamos cortos porque el precio de la Tribuna Henderson estaba alto y ellos lo vieron alto. Podríamos haber comunicado mejor o hacerles un precio más bajo. En caso de que pasemos a cuartos ya tenemos unas ideas pensadas para corregir eso", concluyó Ruglio desde La Paz.