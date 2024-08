Evaristo González con los tapones de punta contra Ruglio en Peñarol: "Tuvimos una reunión al pedo, no trae jugadores, no cuenta nada y Diego Aguirre no es culón"

No obstante, este martes, el dirigente Evaristo González disparó con munición gruesa en contra del presidente de la institución Ignacio Ruglio, apuntando a varios frentes.

"No me compartieron nada lo que se resolvió ayer (este lunes a la noche) en el Consejo de Liga (en donde se postergó el inicio del Torneo Clausura por una semana). Lo que pasó el domingo (en el clásico) es una buena piña que tiene que hacernos reaccionar, estoy bastante caliente", dijo González en Carve Deportiva.

Y prosiguió: "Tuvimos una reunión al pedo, que nos juntamos a almorzar en un lugar público, donde parecíamos vedettes saludando. Fue un circo. Y hay falta de contratación de jugadores en tiempo y forma. Estamos mal. Los responsables son el presidente y el vicepresidente (Eduardo Zaidensztat)".

También habló sobre el hecho de que Ruglio no habla cuando Peñarol pierde.

"Cuando perdemos, ellos no salen, cuando ganamos se suben al carro. Lo bueno es que no tenemos que escuchar las pelotudeces que dicen", expresó. Y continuó: "El clásico me dejó recaliente. El Intermedio tenía que ser un baño de realidad. Decaímos. ¿Cuándo vamos a traer los refuerzos?".

Evaristo sostuvo además: "Estoy recontra podrido de que me mientan. Lo del domingo fue una cachetada durísima e inaceptable. Basta de pavadas. Si estamos mal económicamente que lo digan. Hace cinco meses no presentamos un balance". Y prosiguió: "A alguien que no me presenta los balances y ha mentido, ¿le prestarías dinero?".

Evaristo-González-DB_08.webp Evaristo González renunció a su cargo en Peñarol Diego Battiste

"Si hay posibilidad de (Luciano) Boggio o de traer a (Ignacio0) Laquintana, me arranco los dientes y lo traigo. Quedé preocupado con lo que vi. A The Strongest no le vamos a hacer cinco goles, ojalá sí, pero es muy difícil. Y en la altura, las condiciones son terribles", añadió.

"Hay que ir a Argentina a pelear por (Sebastián) Boselli. Porque hoy es imprescindible. ¿No se dan cuenta que no tenemos recambio? Si Peñarol no tiene al 100% a los jugadores, la pasamos mal. Aprendamos sobre eso", expresó el directivo aurinegro. Y prosiguió: "Si no llegan a salir contrataciones de acá hasta el jueves, esto es un caos".

Según dijo Evaristo, "el que negocia todo es el presidente, debe tener un curso en Harvard... Por eso es el único que lo avala para poder negociar. Me quedo tranquilo: yo no lo voté". Y continuó: "Si tenes problemas de personalidad y de seguridad, anda a buscarlo a otro lado, pero en Peñarol no. Lo de Báez nos enteramos primero por la prensa".

"Me molesta endeudarme para campañas políticas berretas, pero no para traer jugadores de primer nivel para poder competir", sostuvo.

"A Peñarol le hace mal la farandulería. No hablemos más de jugadores, traigámoslos. Se te va a juzgar por lo que hiciste, no por lo que dijiste".

La importancia de Diego Aguirre

El dirigente habló de la trascendencia que tiene actualmente Diego Aguirre en Peñarol.

"Yo pretendo que un presidente le dé las mejores herramientas y los recursos al entrenador para ganar, y tenemos un técnico de primer nivel, y eso no se está haciendo", dijo González.

Y continuó: "No cansemos a Diego Aguirre, a (Juan) Verzeri... se van a pudrir. Traer jugadores es responsabilidad de los directivos. Y hagámonos cargo de que las cosas están mal".

Diego Aguirre Diego Aguirre en el video de Peñarol Foto: Peñarol

Según Evaristo, "hay varios jugadores que pidió Diego Aguirre en enero, que eran fundamentales y no llegaron".

"Los recursos que teníamos son los que puso Diego Aguirre. En el segundo tiempo no pudimos sostener lo del primer tiempo. Nacional no tiene mejor plantel, pero ha realizado mejores fichajes", expresó González.

"Diego Aguirre no es ningún culón, es un tipo que trabaja, No se le puede faltar el respeto. El plantel no entrena para ser culones. El año lo está salvando Aguirre”, dijo Evaristo.