Racismo en Brasil: Conmebol investiga a Palmeiras por hincha que imitó a un mono en partido de la Copa Libertadores; mirá el video

"No toleramos conductas prejuiciosas, especialmente en nuestra casa, y seguiremos empeñados en extirpar de los estadios sudamericanos toda y cualquier forma de discriminación", dijo el club paulista, campeón de Libertadores en 1999, 2020 y 2021, en un comunicado en sus redes sociales.

Con un sistema de biometría facial, el club "ya trabaja para identificar" al hincha, quien será bloqueado para comprar entradas a los partidos del Palmeiras.

A fines de marzo, Conmebol creó un grupo de trabajo encabezado por el exastro brasileño Ronaldo Nazário 'El Fenómeno' para hacer frente al racismo, la discriminación y la violencia en el fútbol.

La creación del 'Task Force', que estará integrado por otros ídolos del fútbol y de varios juristas de renombre, trabajará para implementar estrategias tendentes a erradicar el racismo en un fútbol sudamericano que en los últimos meses ha vivido una seguidilla de casos que salpicaron hasta el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Palmeiras players pose for a team photo during the Copa Libertadores group stage first round football match between Peru's Sporting Cristal and Brazil's Palmeiras at the Nacional stadium in Lima, on April 3, 2025. ERNESTO BENAVIDES / AFP

Emiliano Martínez, Joaquín Piquerez y Facundo Torres en el XI de Palmeiras

Foto: AFP