El gol de uno de los jugadores de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el agónico triunfo de Palmeiras ante Sporting Cristal en un partidazo

Palmeiras players pose for a team photo during the Copa Libertadores group stage first round football match between Peru's Sporting Cristal and Brazil's Palmeiras at the Nacional stadium in Lima, on April 3, 2025. ERNESTO BENAVIDES / AFP

Sporting Cristal players pose for a team photo during the Copa Libertadores group stage first round football match between Peru's Sporting Cristal and Brazil's Palmeiras at the Nacional stadium in Lima, on April 3, 2025. ERNESTO BENAVIDES / AFP

Palmeiras' Uruguayan defender #22 Joaquin Piquerez celebrates after scoring a penalty during the Copa Libertadores group stage first round football match between Peru's Sporting Cristal and Brazil's Palmeiras at the Nacional stadium in Lima, on April 3, 2

"Nunca rendirse, luchar hasta el final, eso es lo que logramos", dijo el técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, en rueda de prensa.

Golazos en Cristal vs Palmeiras Golazos en Cristal vs Palmeiras Conmebol

"Marcamos de penal, recibimos dos goles desde fuera del área, eso es fútbol, es eficacia. Afortunadamente hoy logramos marcar más goles que nuestro oponente", declaró el portugués.

Joven promesa

Palmeiras con un juego bien elaborado asumió el control del partido desde sus primeros minutos en el Estadio Nacional.

Palmeiras' Uruguayan forward #17 Facundo Torres eyes the ball during the Copa Libertadores group stage first round football match between Peru's Sporting Cristal and Brazil's Palmeiras at the Nacional stadium in Lima, on April 3, 2025. ERNESTO BENAVIDES / Facundo Torres Foto: AFP

Sometido, Cristal le apostó a los contragolpes para acercarse al arco de Weverton, pero toda acción ofensiva fue neutralizada por la defensa rival.

A los 17, Santiago González disparó un remate de tiro libre que fue atajado por Weverton.

Tras la jugada, Palmeiras reaccionó y atacó con intensidad a Cristal con la joya Estevao, de 17 años.

Pero Cristal apretó el acelerador y llevó peligro con ataques de Maxloren Castro, de 17 años, y el delantero argentino González.

A los 25, un remate de cabeza de Chávez fue contenido sobre la línea por Weverton.

Sporting Cristal's Argentine midfielder #21 Franco Romero and Sporting Cristal's Uruguayan midfielder #08 Leandro Sosa fight for the ball with Palmeiras' Argentine forward #42 Jose Manuel Lopez during the Copa Libertadores group stage first round football El ex Nacional Franco Romero en Sporting Cristal Foto: AFP

A los 38 llegó el primer gol del Palmeiras. Estevao con un remate de izquierda en el área chica abrió el marcador para el 1-0.

Gol colombiano

En el complemento, Palmeiras no cambió sus argumentos ofensivos y se volcó a presionar a Cristal para buscar su segunda conquista, pero Cristal defendió bien su arco.

Tras los 60, el cuadro celeste empezó a generar riesgo aprovechando los errores defensivos de la visita.

A los 67, Jesús Pretell anotó el 1-1 para Cristal. Sacó un fuerte remate de media distancia, inatajable para el golero Weverton.

Tras la igualdad, Palmeiras empezó a generar buenas jugadas colectivas y fue así como a los 78 el árbitro argentino Darío Herrera cobró un penal tras falta de Leandro Sosa a López.

Palmeiras' Uruguayan defender #22 Joaquin Piquerez (2nd L) celebrates with teammates after scoring a penalty during the Copa Libertadores group stage first round football match between Peru's Sporting Cristal and Brazil's Palmeiras at the Nacional stadium El festejo de Palmeiras con Joaquín Piquerez y Facundo Torres Foto: AFP

A los 82, el uruguayo Piquerez ejecutó el cobro con un potente zurdazo para el 2-1.

Pero Cristal inmediatamente igualó 2-2 con un nuevo remate de media distancia, un zurdazo perfecto de Gerald Távara a los 83, imposible nuevamente para Weverton.

Gol de Piquerez para Palmeiras Gol de Piquerez para Palmeiras Conmebol

En los últimos minutos del encuentro, Palmeiras se volcó a presionar a Cristal para romper el empate. Y así encontró la victoria a los 90+2, cuando el colombiano Ríos, con remate de cabeza, marcó el 3-2 final.

"Terminar perdiéndolo prácticamente en la última jugada da una sensación de tristeza", dijo el DT argentino Guillermo Farré.

En la próxima jornada, Cristal visitará a Bolívar en La Paz y Palmeiras recibirá al paraguayo Cerro Porteño en Sao Paulo.

Alineaciones:

Sporting Cristal: Diego Enríquez - Leandro Sosa, Franco Romero, Gianfranco Chávez, Rafael Lutiger (Jhilmar Lora, 58) - Jesús Pretell (Ian Wisdon, 86), Martín Távara - Maxloren Castro (Misael Sosa, 86), Santiago González - Irven Ávila (c) (Jostin Alarcón, 87) y Martín Cauteruccio (Catriel Cabellos, 58). DT: Guillermo Farré.

Palmeiras: Weverton - Micael, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Richard Ríos,64), Joaquín Piquerez - Lucas Evangelista (Luighi, 87), Emiliano Martínez - Estevao, Facundo Torres - Felipe Anderson (Mayke, 64, Agustín Giay, 71) y Vitor Roque (José López, 65). DT: Abel Ferreira.

