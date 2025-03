Alejandro Zambra: "En la literatura, el único método infalible es el ensayo y el error"

El chileno Alejandro Zambra es de esos escritores que, quizá sin quererlo o sin saberlo, es capaz de mover masas. Ocurre como en su escritura, para la que dice no conocer un método infalible que se corresponda con él éxito, más allá del "ensayo y error", a pesar de que su estilo, impregnado de un carácter poético y lúdico, haya conquistado a miles de lectores.

" En la escritura el método infalible es el ensayo y error. Si uno se empantana mucho en un método va mal. Quizá está la virtud del hábito, para no sentirse estancado. Pero cada libro responde a un procedimiento distinto y solo se ve en retrospectiva ", señaló Zambra (Santiago, Chile, 1975) en un encuentro con lectores en Santiago de Compostela.

"Los capitalinos van a tener que esperar, me voy a dedicar al interior de este país": El Gaucho Influencer empieza su gira 2025

Zambra dijo moverse con cierta facilidad ente poesía y prosa y aseguró que siempre "se exagera la diferencia" entre estos dos "partidos", que "no es que no exista", pero que tiene que ver más con la función que ocupan a la hora de leer.

"Busco cosas diferentes cuando leo una cosa y otra. La poesía tiene un sentido más religioso, más musical", declaró el chileno, que mencionó referentes como la estadounidense Emily Dickinson, el artista chileno Enrique Lihn o el peruano César Vallejo.

"Como la literatura se enseña tan mal, uno siente que debe decir cosas obvias, como que el poema no hay que descifrarlo o entenderlo", expresó Zambra, que lamentó que desde pequeños no nos enseñen que la literatura también está "asociada al gozo" y no hace falta comprenderla, del mismo modo que ocurre con la música.

Respecto a su proceso creador, aseguró que no conoce la fórmula del éxito y que solo puede verse en retrospectiva. "No es que yo sepa cómo se hacía, sino que de pronto recuerdo cómo se hizo", expresó.

Para el autor, la escritura "fracasa muchas veces", a pesar de la impresión de que los escritores, cuando terminan sus obras, parece que se dedican a algo "muy parecido al trabajo", casi como si fueran "productores de libros", algo con lo que no está de acuerdo.

"Trabajamos o escribimos todo el tiempo, pero a veces el resultado es un deseo frustrado y otras veces se convierte en un libro", concluyó.

EFE