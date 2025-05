"Consiguen una changuita con los militares y se tiran de cabeza": Fernando Marguery cruzó a Alejandro Camino por su rol en el Ministerio de Defensa

La situación está vinculada al nuevo rol de Camino en el gobierno de Yamandú Orsi. El comunicador es desde marzo de este año parte de la oficina de comunicación del Ministerio de Defensa, que encabeza la ministra Sandra Lazo, pero al contrario de lo que usualmente sucede, no abandonó su rol en los medios, específicamente la conducción del programa La mañana en Camino, que se emite por Diamante FM.

"Sí, claro, no hago periodismo de periodistas pero ahora no es periodista, es comunicador oficial, por más que siga trabajando en una radio, que no tiene contrafuerte, pero bueno: cada uno hace lo que se le cantan las tarlipes. Él hace lo que quiere y yo opino lo que quiero", expresó.

"Este señor lo he escuchado hasta el hartazgo en contra de los militares y la dictadura, hoy es asesor del Ministerio de Defensa. Viva la hipocresía. Viva vivir y hacer cosas en contra de tu propia naturaleza o contra lo que pensaba que era tu naturaleza hasta que te pusieron un mango en el bolsillo. Vamos a arriba los principios. Los tengo tan altos que les paso por abajo y ni los toco", cerró el conductor.

Durante el pasaje de ambos por Esta boca es mía, el programa de Canal 12 que conduce Victoria Rodríguez y en el que coincidieron durante dos temporadas, Marguery y Camino tuvieron varios encontronazos al aire, que incluyeron insultos y subidas de tensión.

Las palabras de Marguery sobre Camino comienzan en el minuto 02:40 del siguiente video: