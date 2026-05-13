A casi 20 años del estreno de la primera parte, El Diablo Viste de Moda 2 volvió a posicionarse en Uruguay y, en sintonía con la tendencia global, como uno de los fenómenos cinematográficos de 2026.

La secuela, que reunió una vez más a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci , cuenta también con presencia uruguaya de la mano de diseños de Gabriela Hearst que forman parte del vestuario.

Guiños uruguayos en El diablo viste a la moda 2: dos vestidos y una mención a la diseñadora Gabriela Hearst

El diablo viste a la moda: una conversación sobre el poder y la identidad en una industria millonaria que se convirtió en un clásico pop

Con una instancia de preventa que superó las 13.000 entradas, según datos proporcionados por los complejos Movie y Life Cinemas a TV Show (El País), crecen las consultas sobre cuándo hará su estreno en streaming.

¿Cuándo se estrena El Diablo Viste a la Moda 2 en streaming?

Según un análisis publicado por Forbes, El Diablo Viste a la Moda 2 podría llegar al streaming entre agosto y septiembre de 2026. La estimación surge de observar el patrón de lanzamientos recientes de Disney y 20th Century Studios, que suelen habilitar sus películas entre tres y cuatro meses después del estreno en salas.

De mantenerse ese esquema, la secuela tendría una ventana exclusiva en cines durante gran parte del invierno antes de pasar al catálogo digital.

Además, medios especializados como AOL señalan que la producción dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna podría adoptar un formato premium digital (para compra o alquiler) semanas antes de su incorporación definitiva al streaming por suscripción.

image El Diablo Viste a la Moda 2

Con las incógnitas aún sin resolución definitiva, lo cierto es que El Diablo Viste a la Moda 2 logró que el conglomerado The Walt Disney Studios alcanzara los USD 2.000 millones en recaudación global en lo que va de 2026, un resultado que lo convirtió en el primer estudio cinematográfico en alcanzar esa marca durante el año, según reportó el sitio especializado Deadline el 10 de mayo.

Según las cifras, la película lideró la taquilla internacional en mercados como Alemania (USD 15,9 millones), Italia (USD 28 millones), Reino Unido (USD 28,5 millones), Australia (USD 18,5 millones), Japón (USD 16,8 millones), Corea del Sur (USD 8,3 millones), Brasil (USD 22 millones) y Mexico (USD 20,1 millones).

¿De qué trata El Diablo Viste a la Moda 2?

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La nueva entrega retoma la historia dos décadas después de los eventos originales. Miranda Priestly continúa al frente de la revista Runway, pero ahora enfrenta un escenario completamente distinto, marcado por la crisis de los medios tradicionales y la transformación digital de la industria editorial.

Andy Sachs, interpretada nuevamente por Anne Hathaway, regresa al universo de la moda convertida en una periodista más experimentada. También vuelve Emily Charlton, elpersonaje de Emily Blunt, ahora convertida en una poderosa ejecutiva del sector de lujo.