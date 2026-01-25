De Fernanda Trías a Emmanuel Carrère y Selva Almada: un adelanto de lo que vamos a leer en 2026

La ansiedad lectora es traicionera. Este año me prometí leer más libros de mi biblioteca y comprar menos, y es una promesa que pienso mantener, pero es cierto que para quienes perseguimos la novedad —por responsabilidad laboral, por presión del mercado o por interés propio— saber qué se estará publicando en el año que comienza es siempre seductor.

Así que, en esta primera edición del año, va un repaso de lo que algunas de las editoriales uruguayas y los grupos presentes en el país me adelantaron para los meses que viene, así como algunos títulos internacionales que tendremos en librerías en el correr del 2026.

La editorial lanzó varios libros sobre los últimos días del 2025, que prácticamente cuentan como novedades del año que corre. Entre ellos, por ejemplo, se destacan El cantor de serenatas sin alma , de Gustavo Lanzaro , "una novela desbordada y tierna, atravesada por situaciones insólitas y desfasajes que alteran la lógica del tiempo y del sentido común". A eso se le suman tres ensayos: Conflictos territoriales , de Sebastián Aguiar y Marcelo Pérez Sánchez; Intemperie , de Sebastián Aguiar, Gabriel Gatti, María Martínez, Natalia Montealegre Alegría y Marcelo Rossal; y Juntacadáveres , de Diego Pérez Lema.

Para el 2026, Alter proyecta la publicación de Grito de protesta, un ensayo de Diego Pérez y Eugenia González sobre el mundo de las revistas subterráneas, fanzines y punkzines en Uruguay entre 1990 y 2002, una especie de continuación de la anterior investigación sobre el tema que hicieron los autores en Bajo tierra.

Y luego anunció su Guía de helechos y licofitas de Uruguay, de Carlos Antonio Brussa, un libro que "nace de una relación persistente y apasionada con los helechos, plantas antiguas, rodeadas de misterio, que fueron marcando un camino de aprendizaje, asombro y obsesión científica.".

Criatura

Criatura tiene por delante la publicación inminente de Diario de la menopausia, de Laura Wittner. Poeta y traductora argentina, es autora de Se vive y se traduce (Entropía, 2021) y este año sacó en Argentina ese mismo diario en la bella editorial Bosque Energético, que se dedica a ese tipo de publicaciones. En Diario de la menopausia, Wittner vuelve a explorar el género híbrido de la no ficción literaria en primerísima persona.

A eso le seguirá Autoficción: una ingeniería del yo, de Sergio Blanco, en el que el autor desarma sus estrategias narrativas y da sin quererlo una lección magistral de cómo construir el personaje del yo.

Más entrado el año vendrá el primer libro del periodista Maxi Guerra, conocido por su escuchadísimo podcast Gastropolítica; el libro es un ensayo centrado en el concepto de astringencia.

Fin de siglo

El año se inaugurará con un nuevo libro de la economista Carolina Sur, autora de De gastadora a inversora. Rompiendo con lo que se espera de nosotras, que va en su décimo primera edición en diez meses. Fin de siglo también publicará la novela California baby de Marcos Llemes, ganadora del Premio Onetti 2025, y más tarde Pachequistas. La derecha liberal colorada en la dictadura uruguaya, del profesor y magíster en Historia Marcos Rey, una investigación ganadora de los Premios Nacionales a las Letras (MEC) en la categoría Ensayo sobre Historia, Memorias, Testimonios y Biografías Obra Inédita en 2024.

Forastera

Si bien no publica autores uruguayos, Forastera es una editorial uruguaya con fuerza de trabajo puramente nacional que, además, ha publicado algunos de los mejores títulos de los últimos años y con traducciones locales —van dos: Auē, de Becky Manawatu, y Ahogo, de Celine Spierer—.

Para este año tienen planificada la publicación de Bibliuguiansie ou l'effacement de la lexicographe (suivi de Énoptromancie) —todavía no hay título en español— del autor francés Nicolas Auzanneau, en traducción de Ariel Dilon, que ya trabajó con Forastera en La torre de amor, de Rachilde.

El argumento es prometedor: «Riga, 1941: “el año terrible”. Los soviéticos de un lado, los nazis del otro. En pleno caos, dos mujeres y un hombre se embarcan en la publicación del primer diccionario letón-francés. Una empresa a la vez gratuita y desesperada. Un acto de obstinación lexicográfica, de resistencia y de valentía.»

Desde la editorial dicen que el título combina investigación histórica, aventura detectivesca y reflexión sobre la traducción y la supervivencia cultural. Además, tiene una particularidad editorial: el libro fue completado gracias a su propia circulación. La primera edición se detenía en la página 67, con el misterio apenas revelado al 50%. Pero cuando circuló en Letonia, llegó a manos de alguien que pudo aportar el dato final que reveló el otro 50% del enigma. La edición completa incluye una segunda parte, Énoptromancie, que completa la investigación.

Hum / Estuario

Para la Casa Editorial Hum y Estuario Editora el año editorial comienza con publicaciones que quedaron pendientes del 2025. Por el sello Hum llega a la librería Turbación, un volumen inédito de cuentos de la Premio Cervantes Cristina Peri Rossi, y la Poesía completa de Amanda Berenguer en la colección Napas; una obra de más de 700 páginas prologada por Luis Bravo que reúne La constelación del navío y sus últimos tres libros. También se suma el ensayo de Sandino Núñez El aire y lo sólido. Por su parte, Estuario suma a su serie Discos un trabajo de Luis Fernando Iglesias sobre Baldío (el quinteto integrado por Fernando Cabrera, Andrés Bedó y Gustavo Echenique, Andrés Recagno y Bernardo Aguerre), y la novela Me gusta así de Erika Paula Curbelo, obra que obtuvo una mención en el premio Onetti y que llega tras su edición argentina en Sigilo.

Penguin Random House

Uno de los dos grupos editoriales internacionales con casa en Uruguay tiene por delante, en las próximas semanas y en el terreno de la no ficción, la publicación de un libro sobre carnaval a cargo del comunicador y músico Martín Duarte, el libro El loco de la bandera. Historia de un nazi uruguayo, del periodista Pablo Londinsky, y un trabajo sobre el último matrero uruguayo, Martín Aquino, firmado por el periodista Carlos Pacheco. También habrá novedades de autores de la casa como Leonardo Borges, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Laura Raffo, Juan Pablo Cibils, Lorena Estefanell y Alejandra Forlán.

En ficción, desde Penguin adelantaron la publicación de nuevos libros de Hugo Burel, Fernando Butazzoni, así como una colección de narrativa breve completa de Tomás de Mattos. También se seguirá nutriendo la biblioteca Mario Benedetti, cuya obra fue uno de los grandes fichajes de la editorial en el último tiempo.

Pez en el hielo

Dos títulos sobresalen en los adelantos de Pez en el hielo para este año: la vuelta al ensayo de Francisco Álvez Francese, y una nueva novela de Camila Guillot.

Lo primero es Luz prestada: ensayos sobre poesía diurna. Con esta nueva obra de Álvez Francese se completa el díptico comenzado con La noche americana, el libro de ensayos sobre poesía nocturna publicado en 2020 por esta misma editorial. En el mismo registro ensayístico y autobiográfico el autor nos pasea entre visiones, monstruos y espejos. Como en La noche americana, los textos dialogan con ilustraciones de Elián Stolarsky.

Luego, la novela de Guillot: Fumer tue. Un souvenir de París. La autora vuelve con una novela que es también una crónica de un viaje a París junto a un padre que olvidará el español, para visitar a su tío, el “Mono viejo”. Entre recorridos por cementerios literarios, brindis familiares y la sombra de una guerra inminente, Guillot construye con humor y agudeza una crónica agridulce sobre la crisis de los treinta, los vínculos filiales y la idealización de la felicidad.

Planeta

En Planeta los adelantos de ficción empiezan por la colección Clásicos orientales, en el sello Austral en convenio con la Academia Nacional de Letras; en febrero se lanzará Los desterrados de Horacio Quiroga, a cien años de su primera publicación, con prólogo de Carlos María Domínguez, y más adelante llegará El habitante, de José Pedro Díaz. También se publicará Ni un solo día claro sin tormenta, las memorias de Mario Delgado Aparaín; en Emecé habrá novelas de Felipe Palomeque, Mariana Olivera Naviliat, en Tusquets se publicará Las lágrimas saben por qué, una novela queer a cuatro manos de Fabrizio Petri y Alba Rueda.

En no ficción se destaca la publicación del ensayo Tribunas de papel, de Inés de Torres y un extenso equipo colaborador, en el que se traza la historia de la prensa hecha por mujeres en el Uruguay del siglo xx. Luego llegará La ciudad batllista, de Gerardo Caetano y Santiago Medero, un recorrido historiográfico y arquitectónico de la política y visión de José Batlle y Ordoñez, en diálogo con dos libros coordinados por los autores: Una vida breve en el 900 y Todos los viajes del viaje. A eso se le suma Los estados intermedios de la existencia, de Álvaro Díaz Berenguer, que "explora esos territorios ambiguos donde lo humano se revela en su mayor complejidad".

En poesía, Planeta publicará A través de los tiempos que llevan a la gran calma, el primer poemario de Amanda Berenguer. Esta obra inicial “marcó el comienzo de su prolífica carrera poética, en la que ya desde temprano se perciben sus inquietudes existenciales, su búsqueda de sentido y una voz personal que exploraba el tiempo, la introspección y la calma interior”. A esos adelantos se suman nuevos libros de autores de la casa, como Diego Fischer o Pablo Cohen.

Tajante

La editorial adelantó y confirmó la publicación de dos títulos para 2026.

Por un lado, Manual para divorciadas, de Fanny Puyesky. Este es un libro de humor y feminismo que salió en 1980 por ACALI (en plena dictadura y, a decir de sus editores, “fue un hit”), y que fue publicado luego por Fin de siglo en 1994 (en una versión reescrita). En este caso, los editores de Tajante trabajaron junto a la hija de la autora, Florencia Martinelli Puyesky, en una versión en la que la propia Fanny estaba trabajando en 2010, días antes de fallecer, y cotejando ese archivo con las dos ediciones previas.

Luego, tendrán también La selección de los valientes, del argentino Lucas Zalduendo, con ilustraciones del uruguayo Tacho Verde. El libro reúne a futbolistas que entendieron que la cancha también es trinchera: Maradona desafiando imperios, Sócrates enfrentando dictadores, Rapinoe exigiendo igualdad, Fashanu resistiendo el odio. Son treinta historias de rebeldía ilustradas, treinta maneras de patear más que una pelota.

Bonus track: de afuera, pero de acá

Por último, una novedad local que llega de la mano de una editorial extranjera. En marzo, Páginas de Espuma publicará Miembro fantasma, libro de cuentos de Fernanda Trías que fue finalista del último premio Ribera del Duero, que organiza ese mismo sello dedicado a los relatos —y que en 2025 publicó, por ejemplo, Larvas de Tamara Silva Bernaschina—.

Dice la editorial: «Trías irrumpe con este tremendo libro de cuentos que discurre y penetra en la reflexión de que todos tenemos “miembros fantasma”. O, al menos, Fernanda Trías admite tenerlos, y los personajes de estos cuentos también. Esos dolores que quedan enquistados, latiendo sordamente.»

Los de afuera

Uno de los lanzamientos que más me entusiasman en esta primera parte del 2026 es el de Koljós, la nueva novela del francés Emmanuel Carrère.

Soy acólito del autor de Limónov y De vidas ajenas, y este título viene con el rótulo de ser su trabajo “más íntimo”, además de que ganó el premio Médicis en Francia. Así lo presenta en su web la editorial Anagrama, que traduce la obra del francés al español: «Un apasionante relato familiar que arranca con el funeral de Estado de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, figura mayor de la vida intelectual francesa, primera mujer al frente de la Academia y reconocida autoridad en el estudio de la historia rusa. Su muerte en 2023 impulsará al autor a revisar una colección de archivos, cartas y fotografías que su padre había recopilado a lo largo de su vida, y que constituyen el punto de partida de esta investigación: una genealogía, profundamente entrelazada con algunos de los grandes conflictos del siglo XX, que va de Tiflis a París, de la Rusia prerrevolucionaria a la Ucrania actual.»

De Francia también llega un nuevo libro de Annie Ernaux, en este caso una especie de diario de escritura que publicará Cabaret Voltaire bajo el título El taller negro. Será interesante meterse en la mesa de trabajo de la Nobel de 85 años. Hablando de Nobel, también llegará una nueva novela de la surcoreana Han Kang.

De este lado del mundo, habrá una novela nueva de Selva Almada: Una casa sola. La argentina no publica ficción desde No es un río, con el que cerró esa trilogía no oficial que completan El viento que arrasa y Ladrilleros. Sale en marzo por Penguin Random House.

Vuelvo a Páginas de espuma, que pondrá dentro de poco en librerías de la región Los mejores días, el primer libro de cuentos de Magalí Etchebarne. Hasta ahora podía encontrarse solo en Argentina publicada por la pequeña editorial independiente Tenemos las máquinas, y fue un éxito gracias al boca a boca. Buena noticia que tenga la posibilidad de ampliar sus lectores, porque es una pequeña joyita del relato rioplatense.

Después, espero con ganas la nueva novela del galés Cynan Jones, que Chai ya adelantó que publicará en el correr del año. Es uno de mis descubrimientos predilectos de los últimos años y la lectura de libros como Tiempo sin lluvia o La tejonera me atravesó. Tengo expectativas altas con este libro también —aunque no adelantaron qué título será de los que aún quedan pendiente de traducción—.

Por último, dos de la editorial Fiordo, otra con una curaduría a atender: El país del humo, único libro de cuentos que publicó Sara Gallardo —la editorial se embarcó en un trabajo de rescate de la autora que, entre otras cosas, devolvió el magistral Los galgos, los galgos a las librerías—, y un nuevo título del estadounidense argentino Mike Wilson, de quien creo que ya te he recomendado un montón de libros. Y si no, van dos: Dios duerme en la piedra y Leñador.