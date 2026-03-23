El conmovedor gesto de Ciro Martínez en el Cosquín Rock tras la muerte de Daniel Buira, baterista y fundador de Los Piojos

Uno de los escenarios principales del Cosquín Rock Uruguay se encendió en silencio y despertó aplausos. En la pantalla, una imagen lo ocupaba todo: el rostro de Daniel Buira tiene la atención de las miles de personas que aplauden su memoria. Junto a su nombre, una inscripción desde 1971 hasta el infinito, un símbolo fundido en la imagen la banda argentina Los Piojos .

Buira, histórico baterista y fundador de la banda de rock argentina, murió el pasado sábado a los 54 años. Según informaron medios argentinos, el músico fue encontrado sin vida en la sede de Morón de la escuela de percusión La Chilinga, el espacio que fundó en 1995.

Este domingo, Andrés "Ciro" Martínez le dedicó el show de Ciro y Los Persas en el escenario del Cosquín Rock. Mientras las banderas con las inscripciones de Los Piojos, una de las bandas históricas del panorama del rock argentino, ondeaban con la brisa del Río de la Plata en la rambla de Montevideo.

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"Para vos, Dani", dijo el frontman de la banda después de iniciar el ritual que se repite hace más de 30 años. Las manos arriba del público y los aplausos a semejanza del músico sobre el escenario. El símbolo claro de que lo que vendría sería Ay, ay, ay , la canción que da nombre al segundo álbum de estudio de Los Piojos, lanzado el 10 de diciembre de 1994.

Ay ay ay

Dando vueltas sin pensar

Ay ay ay

No se puede descansar.



Si yo me muriera

Adonde me iría

Sentado en la sombra

Yo te esperaría

"Para vos, Dani. Cada vez que suene un tema de Los Piojos vas a estar con nosotros", dijo Martínez al finalizar la canción.

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El mensaje de Andrés "Ciro" Martínez ante la muerte de Daniel Buira

La noticia de la muerte de Buira encontró a Ciro Martínez en Uruguay. El sábado, cuando se esperaba que se desarrollara el festival que finalmente fue reprogramado ante la amenaza de tormentas, el músico publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales dedicado a su compañero, con el que vivió el reencuentro de Los Piojos entre 2024 y 2025.

20260322 Ciro Martínez Cosquin Rock Ciro Martínez en el escenario del Cosquín Rock Faustina Cingolani

"Adiós Dani. Qué dolor despertar con esta noticia. Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer. Pero diste mucho. Se me superponen las imágenes. Te veré siempre detrás de los parches. Con tu risa jocosa. Tus frases repetidas. Tocando lo que se te canta. Un percusionista con batería. Un creativo. Un Artista. Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos. De volver a ser Los Piojos en vivo sobre un escenario. Esperaste en silencio 25 años. Y lo disfrutaste profundamente”, escribió Martínez.

"Te abrazo acá bajo la lluvia, desde la orilla uruguaya, que tanto nos inspiró. Envío un conmovido pésame a su familia, de parte mía y toda la gente de Los Persas. Te vamos a extrañar. Que suenen los tambores desde arriba. Dibuje Maestro!", continuó.