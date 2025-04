El descargo de Ana Inés Martínez tras su desvinculación de la Intendencia de Montevideo: "La gente común se da cuenta"

En la publicación, la periodista deportiva agregó dos mensajes que recibió a través de la red social X. "Un disparate lo que han hecho con Ana Inés Martínez desde Canal 10 hasta la IM, nunca vi tanto manoseo en una mujer por querer trabajar ejerciendo su profesión. Como mujer y ser humano mi total solidaridad y que el destino te lleve a un trabajo serio con gente seria", escribió una usuaria de nombre Silvia.

SaveClip.App_489526170_18493335172017620_6466479748960247202_n.jpg

El mensaje hace referencia también al despido de Martínez de Subrayado, el informativo de Canal 10, a comienzos de año que resultó en un proceso judicial. La sentencia de primera instancia hizo lugar al reclamo de la periodista por acoso sexual contra el exgerente Alejandro Cattaneo, pero desestimó la indemnización por acoso laboral.

Otra de las publicaciones que la comunicadora compartió en su cuenta de Instagram la escribió un usuario de X bajo el nombre de Emanuel que opina que desde el gobierno departamental "manosean a una mujer trabajadora". "Con tal de no perder la próxima elección podemos mandar al feminismo al sótano por un rato, hasta el 11 de mayo", escribió.

SaveClip.App_489720052_18493335784017620_7062759004274229774_n.jpg

La comunicadora entonces agregó un texto en el que expresó su disconformidad con la decisión de la comuna: "Hoy en día con redes sociales, no se puede tapar el sol con un dedo y la gente común como tú y yo se da cuenta. Gracias por tanto cariño", escribió.

"Gracias a todos de verdad. Es con lo que me quedo. Con el cariño y apoyo hacia mi persona. Es un orgullo que me valoren y apoyen simplemente porque me conocen por mi trabajo. Es lo máximo para mí eso", concluyó.