El mensaje de Natalia Oreiro para Annasofía Facello por imitarla en programa de Canal 12: "Te va a quedar bomba"

Annasofía Facello imitó Natalia Oreiro en Tu cara me suena

En Tu cara me suena , el nuevo programa de entretenimiento de Teledoce, las figuras de los medios uruguayos dejan de ser ellos mismos por un momento. Con la conducción de Maxi de la Cruz y la presencia de Claudia Fernández, Lucía Rodríguez y Santiago Tavella en el panel del jurado, las figuras van pasando para dar la mejor imitación de famosos artistas internacionales que esté a su alcance.

"Es muy difícil. Tiene unos movimientos muy particulares y una voz muy particular. No se cómo me irá, espero que bien", expresó Facello en conversación con De la Cruz minutos antes de presentarse en el estudio.