Entre lágrimas, una figura de Canal 10 se despidió del canal y anunció que se va a vivir a México

“Hoy no es un programa cualquiera, hoy despedimos a Magui. Es solo un hasta luego, vamos a hacer obviamente la despedida al final del programa, pero ya queríamos ir poniéndolos en aviso de que Magui nos deja, al menos por un rato”, contó Bomio.

"No puedo estar más agradecida", dijo Correa al final del programa, cuando se despidió entre lágrimas.

"Fueron años espectaculares. El cariño que me dieron acá, la contención y las oportunidades que también supe aprovechar, y dejarlo todo, porque de verdad, esta fue mi casa muchas más veces que mi casa de verdad."

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ARRIBA GENTE Canal 10 (@arribagente)

Según explicó, la decisión de mudarse a México no responde a motivos laborales, sino a cuestiones personales y a su relación con el exfutbolista y director técnico Sergio Blanco, que en el segundo semestre del 2024 pasó a dirigir al Celaya en la segunda división del fútbol azteca.

"No me voy por el momento a trabajar a ningún lado. Me voy del país, mi pareja está en México y quiero acompañarlo y que nos acompañemos este tiempo".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Magui Correa (@maguicorrea)

"Gracias de corazón, me voy llena de amor, de afecto y de reconocimiento de todos en el canal", cerró la periodista, emocionada.

Correa también dejará el programa que conducía en Azul FM, 12 PM.