El saludo de Orsi que sorprendió a Chacho Ramos en un programa de Canal 10: "Volví a casa muy emocionado"

"Tenemos un saludo muy especial de una persona que no solo te quiere mucho, sino que en este momento se encuentra quizás en la semana más movilizante y compleja de su vida ", le advirtió Etcheverry antes de mostrarle el video al artista.

En el video, Orsi dijo "Vaya un saludo para el Chacho, en sus 40 años de actividad, da gusto asistir a un recital suyo, ver la conexión que tiene con la gurisada y no tan gurisada, fundamentalmente del interior del país, que tanto le reconoce".

"También reconocerle su calidad artística, su vigor profesional, y no me puedo olvidar jamás de ese recital en el Antel Arena cuando se subió con Pepe Guerra y entre los dos hacen El Orejano de una manera que nunca me imaginé y que disfruté tanto. Felices 40 años", cerró Orsi, con una referencia al espectáculo que tuvo lugar en 2022.

Luego de ver el video, Ramos comentó "si así empezamos el programa, no me imagino que queda para el final". Tras el programa, el músico subió una historia a Instagram donde dijo "volví a casa muy emocionado".