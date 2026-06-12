Estas son las siete mejores series de 2026 (hasta ahora)

El meridiano del año está cerca y por eso en la sección de Cultura y espectáculos de El Observador empezamos a mirar los meses que tenemos detrás y pensamos en aquellas cosas que nos quedaron grabadas hasta ahora. Este viernes, el segundo de cuatro, repasando algunas series que, según quienes firman, estuvieron entre lo mejor que pudimos ver desde enero hasta hoy. Ya pasaron los discos, quedan las películas y libros.

Más allá de su pésimo final, el universo Game of Thrones ha seguido dando material desde que la saga de Daenerys, Jon Snow y compañía concluyó en 2019. Y si bien La casa del dragón no ha logrado recuperar el encanto original, fue El caballero de los Siete Reinos la que, a pesar de una propuesta con más humor y aventura, una escala no tan ambiciosa, y un espíritu mucho menos solemne la que recordó por qué este mundo de fantasía conquistó a las audiencias por primera vez.

Gracias al sólido trabajo de su dupla protagónica ( Peter Claffey como Sir Duncan el Alto, el caballero del título, y Dexter Sol Ansell como su escudero Egg), un guion divertido y un tono heroico mucho más noble y amigable que los de las series anteriores, el estreno de HBO de este año ya nos dejó a bordo para las temporadas que vienen a partir de 2027.

Dieciocho años después de que comenzara su andadura con Iron Man en 2008, el Universo Cinematográfico de Marvel está bastante lejos de la relevancia pop que supo tener hasta antes de la pandemia . Aunque quizás vuelva a ese estatus este año con la película Avengers: Doomsday, en el medio han salido un buen puñado de series y películas sin pena ni gloria. Sin embargo, hay dentro de esa plétora de contenido algunas joyitas como esta serie, en la que un actor frustrado (y que encima tiene superpoderes aunque no los puede revelar públicamente) recibe la oportunidad de su vida para interpretar a Wonder Man , un personaje de los 60 que Hollywood decide rescatar. Una saga metaficcional sobre el cine de superhéroes y la vida de los secundarios del mundo del espectáculo con mucho humor.

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The Pitt – Temporada 2

Una nueva guardia comenzó. Y el Día de la Independencia nos lleva a una sala de espera agitada en nuestro hospital favorito. La segunda temporada de The Pitt, la serie médica que arrasó en la última temporada de premiación, no escatima en casos clínicos y adrenalina. Liderada por Noah Wylie la serie explora las carencias y las fortalezas del sistema de salud de los Estados Unidos, un paciente a la vez.

Cada episodio de The Pitt dura una hora en el turno de un médico de emergencia, donde las dolencias y la aflicciones se vuelven colectivas mientras esperan que, con suerte, se libere una cama.

Esta temporada de la serie pone el peso del desarrollo en sus trabajadores. Son los médicos, enfermeros y estudiantes ponen aún más de sí mismos en la construcción de la acción. Y también, en los momentos de liberación cómica. Porque lo que prevalece en esta temporada son las heridas emocionales: los traumas, el peso del pasado y la anticipación del futuro. El síndrome de burnout que empieza a pasar factura hasta transformar todo lo que creíamos saber de ese universo.

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Bronca – Temporada 2

La segunda temporada de Bronca, la serie creada por Lee Sung Jin, se presenta ahora en una serie antológica con una pregunta en su centro. ¿Cómo pueden convivir el amor y el dinero? La serie se hace de tres parejas que llevan adelante la acción. Desde un par de jóvenes ciegamente enamorados que apenas logran llegar a fin de mes, pasando por una pareja que pende de un hilo en medio de una tormenta financiera y un matrimonio de veteranos ultra ricos que trata de sobrellevar los efectos del paso del tiempo. Todos tienen algo en común aunque no lo sepan: una ambición infinita.

Todos coinciden en un exclusivo club de campo en California. Y en determinado momento, y por causas que revelará la trama, su suerte dependerá de la de los demás. Todos, de una manera u otra, se convierten en estafadores. En buscavidas. En personas que se guían por su conveniencia más que por la relación humana. En cualquier momento, podés ser traicionado. Y esa sensación de intranquilidad es lo que sostiene la serie. De pronto, sin que lo esperes, alguien va a mostrar su cara más aterradora. ¿Qué pasará cuando realmente se desaten?

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Imposible de clasificar, esta nueva producción de HBO ofrece siete episodios cargados de misterio, cambios de ritmo, personajes imposibles, derivas narrativas surrealistas y una extraña cualidad de volverse más y más adictiva a medida que se vuelve más y más hermética.

Con las actuaciones de Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini son tres adultos que navegan la crisis de la mediana edad y que, muy aburridos y sin propósito en sus casas en los suburbios de St. Louis, Missouri, empiezan a experimentar con el deseo, el sexo, el amor, los secretos y la los vericuetos de la amistad. El primer episodio termina con uno de los muerto en un vestuario, y desde entonces todo se vuelve un enredos de grandes proporciones.

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Se trata de diez episodios que retratan durante diez años el devenir del vínculo que entablan Oscar y Ana, dos madrileños recién llegados a la treintena que coinciden en una fiesta de nochevieja y que se enamoran. A partir de allí cada uno de los episodios retratará en forma de cápsula un nuevo “año nuevo”, con el agregado de que el 31 de diciembre es el cumpleaños de Oscar, y el 1° de enero el de Ana.

Con los protagónicos de Iria del Río y Francesco Carril —viejo conocido para quienes sigan las películas de Jonás Trueba—, Los años nuevos no vende la épica de un amor que atraviesa dificultades y triunfa, o la pantomima idealizada de que todo permanece tal cual es. Ambos atraviesan una década de cambios, disputas, idas, vueltas, desilusiones, amarguras, viajes, incendios interiores, transformaciones gigantes, mudanzas, festejos, golpes, y en en los intersticios le dan forma a un amor que se observa como bajo un microscopio, que está lejos de ser idealizado y que se siente, sobre todo, tangible incluso en sus momentos más desmesurados. Oficialmente es de 2024, pero por estos lares pudimos verla recién en los últimos meses en Mubi.

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Hacks – Temporada 5

Después de cinco temporadas en las que se convirtió en una de las series más esperadas de HBO, Hacks llegó a su final. La historia protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder, en la piel de la diva de la comedia Deborah Vance y la joven escritora Ava Daniels, cerró un ciclo con una temporada que las encuentra más cerca que nunca con la intención de convertir a la comediante en una figura legendaria.

Su estreno en 2021 la convirtió rápidamente en la dosis de comedia, ironía y crítica a la industria del entretenimiento que la televisión estaba esperando. Pero a medida que las temporadas fueron pasando, la relación de amigas-enemigas entre Ava y Deborah se convirtió en el corazón de la serie.

Un vínculo que por momentos se asemejaba más a una relación de madre e hija antes de convertirse en un enfrentamiento de contrapartes, para volver a consolidarse en una amistad entrañable. Un periplo en el que pasaron por pequeños clubes de comedia, giras nacionales, rutinas para el Madison Square Garden, temporadas oscuras en Singapur, hasta la adquisición de un casino en Las Vegas y un viaje que lo cambia todo en París. Después, los créditos.