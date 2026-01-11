Globos de Oro 2026: las películas favoritas, los más nominados y las pistas que la ceremonia de este domingo dará para el Oscar

Hollywood estrena este domingo su temporada de premios con los Globos de Oro, en los que Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, tratará de confirmar su estatus de favorita a dos meses de los Oscar.

Este thriller, que gira en torno a un revolucionario envejecido ( Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), es un viaje trepidante en el que aparecen radicales de izquierda violentos, redadas migratorias y supremacistas blancos.

En un momento en que Estados Unidos está profundamente polarizado, muchos críticos y analistas han elogiado la película por captar el espíritu del momento.

Gran favorita con nueve nominaciones, la cinta parece tener asegurado llevarse los premios a mejor comedia y mejor director.

"Esta película lo está arrasando todo y parece imparable", dijo Pete Hammond, cronista del sitio especializado Deadline, al recordar que ya ha ganado varios premios menores en las últimas semanas.

Leonardo DiCaprio, que encarna a un exespecialista en explosivos obligado a enfrentarse a su pasado para salvar a su hija (Chase Infiniti), competirá por el premio a mejor actor en una comedia con Timothée Chalamet, sobresaliente como un jugador de pimpón de ambición insaciable en Marty Supreme.

Una victoria del veterano de Hollywood sería "ideal para frenar el impulso de Timothée Chalamet", quien acaba de ganar un Critics Choice Award y parece favorito para el Oscar, observa Hammond.

Teyana Taylor podría ampliar la cosecha de Una batalla tras otra, con el premio a mejor actriz de reparto por su interpretación de una pasionaria de libido desbordante. Pero la competencia será dura frente a Amy Madigan (La hora de la Desaparición) y Ariana Grande (Wicked: Por Siempre).

Pecadores contra Hamnet

El dominio de Una batalla tras otra parece aún más claro porque los Globos de Oro separan las comedias de los dramas.

Una distinción que le impide enfrentarse directamente a Pecadores, su competidor más serio por el Oscar a la mejor película.

Esta ficción, que narra la profunda herida de los afroamericanos en el sur segregacionista de los años 30, mezclando al mismo tiempo el horror inspirado en vampiros con los ritmos del blues, ha sorprendido por su originalidad.

Para el premio a la mejor película dramática, Pecadores competirá, entre otras, con Hamnet, una tragedia que posiciona a Jessie Buckley como gran favorita al premio a la mejor actriz, gracias a su papel de esposa de William Shakespeare, devastada por la muerte de su hijo.

Con ocho nominaciones, la película noruega Valor sentimental, en la que Joachim Trier retrata la dolorosa relación de un padre cineasta con sus dos hijas, también podría alzarse con el título.

Renate Reinsve (izquierda) podría ser nominada al Oscar a la mejor interpretación femenina por "Valor sentimental".

Una victoria de Pecadores indicaría "un verdadero cambio" en los Globos de Oro, explica Hammond, quien recuerda que el antiguo jurado "nunca se sintió muy atraído por las historias sobre afroamericanos".

Los Globos de Oro han atravesado una crisis en los últimos años, tras un gran escándalo revelado en 2021 sobre incumplimientos éticos, racismo y corrupción entre sus miembros.

La organización se ha reformado, incorporando a más de 200 votantes procedentes de todo el mundo.

¿Fue solo un accidente recompensado?

"Eso hace que los pronósticos sean más difíciles, pero se ve que a estos nuevos votantes les gustan menos los grandes éxitos comerciales y son más sensibles a las películas internacionales apreciadas en Cannes y Venecia", explica Hammond.

El brasileño Wagner Moura podría así superar a Michael B. Jordan, la estrella de Pecadores, por el Globo de Oro a mejor actor en un film dramático, gracias a su papel en El agente secreto, por el que ya había sido premiado en Cannes.

Por su parte, Stellan Skarsgård, actor sueco protagonista de Valor sentimental, parece favorito para el premio a mejor actor de reparto.

El agente secreto y Valor sentimental también competirán por el premio a la mejor película internacional, frente al representante de Francia en los Óscar: "Fue solo un accidente", del disidente iraní Jafar Panahi, recientemente condenado a un año de prisión por la República Islámica tras su Palma de Oro en Cannes.

"Los Globos de Oro podrían querer enviar un mensaje al otorgarle este premio", apunta Hammond.

Otros favoritos incluyen a Rose Byrne (If I Had Legs, I’d Kick You) por el premio a mejor actriz en comedia, y Las guerreras k-pop como mejor película animada.

Tras un exitoso debut el año pasado, la humorista Nikki Glaser regresa para conducir la 83ª edición de estos galardones.

Estos son los nominados en las principales categorías de la 83ª edición de los Globos de Oro, que se entregarán el domingo.

Una batalla tras otra lidera todas las candidaturas, con nueve nominaciones, seguida por Valor sentimental, con ocho, y Pecadores, con siete.

Todas las películas nominadas

Mejor película, drama

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Solo fue un accidente"

"El agente secreto"

"Valor sentimental"

"Pecadores"

Mejor película, musical o comedia

"Blue Moon"

"Bugonia"

"Marty Supreme"

"No other choice"

"Nouvelle vague"

"Una batalla tras otra"

Mejor actor, drama

Joel Edgerton, "Sueños de trenes"

Oscar Isaac, "Frankenstein"

Dwayne Johnson, "La máquina: The Smashing Machine"

Michael B. Jordan, "Pecadores"

Wagner Moura, "El agente secreto"

Jeremy Allen White, "Springsteen: Música de ninguna parte"

Mejor actriz, drama

Jessie Buckley, "Hamnet"

Jennifer Lawrence, "Mátate, amor"

Renate Reinsve, "Valor sentimental"

Julia Roberts, "Cacería de brujas"

Tessa Thompson, "Hedda"

Eva Victor, "Lo siento, cariño"

Mejor actor, musical o comedia

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

George Clooney, "Jay Kelly"

Leonardo DiCaprio, "Una batalla tras otra"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Lee Byung-hun, "No other choice"

Jesse Plemons, "Bugonia"

Mejor actriz, musical o comedia

Rose Byrne, "If I Had Legs, I’d Kick You"

Cynthia Erivo, "Wicked: Por siempre”

Kate Hudson, "Song Sung Blue: Sueño inquebrantable"

Chase Infiniti, "Una batalla tras otra"

Amanda Seyfried, "El testamento de Ann Lee"

Emma Stone, "Bugonia"

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, "Una batalla tras otra"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Paul Mescal, "Hamnet"

Sean Penn, "Una batalla tras otra"

Adam Sandler, "Jay Kelly"

Stellan Skarsgård, "Valor sentimental"

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, "La máquina: The Smashing Machine"

Elle Fanning, "Valor sentimental"

Ariana Grande, "Wicked: Por siempre"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor sentimental"

Amy Madigan, "La hora de la desaparición"

Teyana Taylor, "Una batalla tras otra"

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra"

Ryan Coogler, "Pecadores"

Guillermo del Toro, "Frankenstein"

Jafar Panahi, "Solo fue un accidente"

Joachim Trier, "Valor sentimental"

Chloé Zhao, "Hamnet"

Mejor película en lengua no inglesa

"Solo fue un accidente" (Francia)

"No other choice" (Corea del Sur)

"El agente secreto" (Brasil)

"Valor sentimental" (Noruega)

"Sirat" (España)

"La voz de Hind Rajab" (Túnez)

Mejor logro cinematográfico y en taquilla

"Avatar: Fuego y ceniza"

"F1"

"Las guerreras k-pop"

"Misión imposible: La sentencia final"

"Pecadores"

"La hora de la desaparición"

"Wicked: Por siempre"

"Zootopia 2"

Mejor película animada

"Arco"

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito"

"Elio"

"Las guerreras k-pop"

"La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia"

"Zootopia 2"

Todas las series nominadas

Mejor serie dramática

"La diplomática"

"The Pitt"

"Pluribus"

"Severance"

"Slow Horses"

"The White Lotus"

Mejor actor, drama

Sterling K. Brown, "Paradise"

Diego Luna, "Andor"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Mark Ruffalo, "Task"

Adam Scott, "Severance"

Noah Wyle, "The Pitt"

Mejor actriz, drama

Kathy Bates, "Matlock"

Britt Lower, "Severance"

Helen Mirren, "Mobland"

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Keri Russell, "La diplomática"

Rhea Seehorn, "Pluribus"

Mejor serie musical o de comedia

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Nobody Wants This"

"Solo asesinatos en el edificio"

"The Studio"

Mejor actor, musical o comedia

Adam Brody, "Nadie quiere esto"

Steve Martin, "Solo asesinatos en el edificio"

Glen Powell, "Chad Powers"

Seth Rogen, "The Studio"

Martin Short, "Solo asesinatos en el edificio"

Jeremy Allen White, "The Bear"

Mejor actriz, musical o comedia

Kristen Bell, "Nadie quiere esto"

Ayo Edebiri, "The Bear"

Selena Gomez, "Solo asesinatos en el edificio"

Natasha Lyonne, "Poker Face"

Jenna Ortega, "Merlina"

Jean Smart, "Hacks"

Mejor miniserie o película para TV

"Adolescencia"

"All Her Fault"

"La bestia en mí"

"Black Mirror"

"Morir de placer"

"La novia"

Mejor actor, miniserie o película para TV

Jacob Elordi, "El angosto camino al norte profundo"

Paul Giamatti, "Black Mirror"

Stephen Graham, "Adolescencia"

Charlie Hunnam, "Monster: La historia de Ed Gein"

Jude Law, "Black Rabbit"

Matthew Rhys, "La bestia en mí"

Mejor actriz, miniserie o película para TV

Claire Danes, "La bestia en mí"

Rashida Jones, "Black Mirror"

Amanda Seyfried, "Long Bright River”

Sarah Snook, "All Her Fault"

Michelle Williams, "Morir de placer"

Robin Wright, "La novia"

Una batalla tras otra – 9

Valor sentimental – 8

Pecadores – 7

Hamnet – 6

Frankenstein – 5

Wicked: Por siempre – 5

El Observador y Agencias