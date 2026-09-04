Guía de series para no perderse en lo que queda del año: de Carrie y Mis muertos tristes, a Harry Potter

El calendario de series se renueva semanalmente, y la cantidad de producciones que se acumulan en las plataformas de streaming es tan grande que a veces se hace necesaria una pequeña guía o calendario que permita tener a mano los próximos estrenos.

Eso es justamente lo que se propone esta nota, que repasa algunos de los títulos destacados a estrenarse los próximos cuatro meses del año.

Sharon Horgan, que firmó para HBO la serie Divorce, vuelve a ponerse bajo las órdenes de esa señal en esta serie que también protagoniza (junto a Rupert Friend) y que cuenta la historia de una mujer de 50 años que está en medio de una encrucijada vital: se divorció, está en busca de amor (y sexo), tiene que cuidar a sus padres enfermos y su hijo que, ya crecido, todavía no abraza la adultez. 21 de septiembre - HBO MAX

Mis muertos tristes

Mariana Enriquez llega a Netflix. La plataforma le hinca el diente a los cuentos de una de las autoras latinoamericanas más leídas del momento a nivel global, y de la mano del chileno Pablo Larraín estrena esta serie de cuatro episodios protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez. En ella, Ema es una médica recién jubilada que puede ver a los muertos y que intenta procesar el fallecimiento de su madre. Con la llegada de su sobrina Julie al barrio Piedrabuena, se rompe el equilibrio entre vivos y muertos, y todos los vecinos empiezan a escuchar a sus propios fantasmas. 24 de septiembre - Netflix

Octubre

Al este del Edén

El clásico de John Steinbeck, que fue una icónica película de Elia Kazán, llega a la pantalla chica adaptado por la nieta de ese cineasta, la actriz y directora Zoe Kazan. Protagonizada por Florence Pugh, Mike Feist y Christopher Abbot la historia sucede luego de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, cuando dos medios hermanos quedan divididos por una fortuna heredada y el amor de una mujer que los enfrentará. 1 de octubre - Netflix

Carrie

La primera novela de Stephen King, esa cuyo mito asegura que su esposa rescató de la basura luego de que él se frustrara con su escritura, tiene una nueva versión, la primera en formato seriado luego de dos películas: una legendaria, adaptada por Brian de Palma y protagonizada por Sissy Spacek, y una de la que nadie se acuerda que salió en 2013. La historia de la adolescente con poderes telequinéticos que decide rostizar a todos los que le hicieron bullying en el baile de graduación tiene ahora ahora la firma de alguien que ya se ha aventurado en el universo King: Mike Flanagan. 7 de octubre - Amazon Prime Video

Bellow

En un pequeño pueblo pesquero una criatura marina empieza a causar estragos, pero no solo a partir de sus ataques: también libera una serie de secretos de las familiar que empiezan a mellar las dinámicas de la localidad. Josh Hartnett, Charlie Heaton y Mackenzie Davis le ponen cara a sus protagonistas. 8 de octubre - Netflix

VisionQuest

Vision, el personaje marvelita de Paul Bettany, vuelve a la pantalla luego de su primera serie, WandaVision, en la que perdió su alma y se separó de su mujer, la Bruja Escarlata. Esta secuela lo tiene en búsqueda de las cosas que perdió, entre ellas su humanidad. 15 de octubre - Disney+

Noviembre

The Greatest

Muhammad Ali es una de las leyendas más grandes de la historia del deporte, y si bien su figura tuvo su momento en el cine de la mano de Will Smith, ahora tiene su serie. El actor Jaalen Best se pone en la piel del mítico boxeador para contar una vida que vale por mil. 4 de noviembre - Amazon Prime Video

Blade Runner 2099

En 1984, Ridley Scott marcó la ciencia ficción en el cine con Blade Runner, una adaptación de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick, con un inolvidable Harrison Ford como protagonista. En 2017, el director Denis Villeneuve tomó la posta en la secuela Blade Runner 2049, y ahora la historia de los replicantes vuelve, pero al streaming, con Michelle Yeoh y Hunter Schafer como dupla de policías futuristas. 25 de noviembre - Amazon Prime Video

Diciembre

Harry Potter y la piedra filosofal

El día de Navidad, en un guiño directo al vínculo que la primera película de este universo ha generado con esa celebración, se estrena la esperadísima (y polémica) serie de Harry Potter. La primera temporada abarcará, claramente, el primer libro, y HBO se ha encargado de anunciarla con bombos y platillos, varios adelantos y mucha preparación. Habrá que ver si los potterheads acompañan y se convierte en un fenómeno tan grande como lo fue la primera adaptación de las novelas de J. K. Rowling. 25 de diciembre - HBO MAX