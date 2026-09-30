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Juana Viale rompió el silencio y dio más detalles del estado de salud de Mirtha Legrand

Durante una entrevista con Mario Pergolini, la actriz y conductora aseguró que su abuela se encuentra mejor y que continúa atenta a lo que ocurre en televisión mientras atraviesa su recuperación.

30 de septiembre de 2026 9:41 hs
Juana Viale habló del estado de salud de Mirtha Legrand

Juana Viale habló del estado de salud de Mirtha Legrand

La actriz y conductora argentina Juana Viale habló por primera vez en público del estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand, quien permanece internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires desde hace poco más de una semana.

Durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido (ElTrece), la presentadora de Almorzando con Juana aseguró que la diva de 99 años se encuentra mejor y que continúa atenta a lo que ocurre en televisión mientras atraviesa su recuperación por el cuadro de neumopatía que le fue diagnosticado.

Entrevista Juana Viale

"Ella está muy bien. Está avanzando, está mejorando, tiene sus mejorías, pero bueno, es una mujer grande", detalló Viale.

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En la misma línea, la conductora contó: "Ve la tele, ve los programas de ella, ve los noticieros. Hoy está viendo esto. Está mejorando a su ritmo".

¿Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand?

Mirtha Legrand permanece internada desde el viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de neumopatía. Se trata de su segundo ingreso en septiembre al centro de salud porteño, después de que hubiera recibido el alta tras atravesar un cuadro respiratorio.

El último parte médico difundido el lunes informó que la conductora evolucionaba favorablemente y había finalizado el tratamiento antibiótico. El comunicado, firmado por el director médico Enrique Echagüe, indicó además que continuaba acompañada por su familia y que permanecía allí para completar su recuperación.

Parte médico de Mirtha Legrand

Parte médico de Mirtha Legrand

"La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico. Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado", repasó el texto.

El mismo informe señaló que, de no producirse cambios, se emitiría un nuevo parte este miércoles.

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