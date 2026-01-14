Julio Iglesias, la imagen de "latin lover" empañada en la vejez por denuncias de violencia sexual y explotación laboral

Julio Iglesias fue acusado de delitos sexuales por dos mujeres que trabajaban en su hogar

Julio Iglesias , símbolo del "latin lover" truhán y simpático, que conquistó fama y fortuna en todo el mundo, ve su imagen golpeada en la vejez por las denuncias de graves delitos sexuales de dos exempleadas.

El cantante español, de 82 años , vivía alejado del foco público en sus mansiones en el Caribe hasta que esta semana apareció una investigación periodística en elDiario.es y Univisión con sórdidas acusaciones de carácter sexual .

La justicia española investiga estas denuncias que arrojan sombras sobre un artista muy estimado en España hasta ahora, y que vendió millones de discos y cantó al amor en numerosos idiomas: español, alemán, francés, italiano, tagalo o ruso, entre otros.

"Creé un estilo y aquí estoy 35 años después. De esa manera me convertí en el artista latino más importante del siglo" , afirmó en 2003.

Cautivó a millones y millones de fans con su voz inconfundible, su blanca sonrisa permanente, su tez morena y su personalísima gestualidad.

Intérprete de éxitos como Gwendolyne, Soy un truhán, soy un señor, Hey y Me olvidé de vivir, su carrera eclosionó mundialmente en la década de 1970 hasta convertirse en el artista latino con más discos vendidos, 300 millones, y el cantante de música romántica más internacional, después de Frank Sinatra.

"La importancia que tiene mi vida es lo que haya podido dejar a otras personas (en términos) de emoción", explicaba a la AFP en una entrevista en septiembre de 2008, coincidiendo con su 65 cumpleaños.

Amante de la vida, del vino y de la buena mesa, se inició en la música casi por casualidad, tras un accidente de coche y una gravísima enfermedad que acabaron con su carrera deportiva y le llevaron a aprender a tocar la guitarra.

Ascenso meteórico

Nacido en Madrid el 23 de setiembre de 1943 en el seno de una familia acomodada, de padre ginecólogo también muy mujeriego y una madre ama de casa, Julio Iglesias de la Cueva jugó como golero en las categorías inferiores del Real Madrid.

Pero a los 20 años sufrió un accidente de automóvil y una terrible enfermedad ósea que lo dejó semiparalítico durante más de un año y medio, en el que combinó la rehabilitación con la guitarra y la escritura y culminó con un viaje a Londres donde entró en contacto con la bohemia y las nuevas músicas.

Alternó los estudios de Derecho con la música, y el 17 de julio de 1968 ganó el Festival de Benidorm con La vida sigue igual, dándose a conocer en España.

A partir de ese momento "el cantante de las cosas sencillas", como se definía él mismo, comenzó a participar en festivales y a dar recitales en todo el mundo.

Acaparó las listas con discos grabados en varios idiomas y con versiones de todo tipo de estilos y autores.

AFP__19981009__SAPA981007882160__v1__MidRes__SpainJulioIglesias Julio Iglesias 1998 Julio Iglesias recibe la certificación doble platino de su disco Mi Vida: Grandes Éxitos en Madrid. Archivo 1998 DOMINIQUE FAGET / AFP

Los más populares latinoamericanos, como Caballo viejo, Cambalache o La gota fría, estadounidenses como My way, pasando por Caruso, los interpretó solo o a dúo con figuras de la canción como Frank Sinatra, Stevie Wonder, Diana Ross, Sting y Dolly Parton.

En 1983 obtuvo un Disco de Diamante por liderar la venta de discos en el mayor número de idiomas de la historia. Y en 1985 fue homenajeado con una estrella en el bulevar de los Famosos de Hollywood.

En febrero de 2010, el gobierno de España le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, una distinción que algunas voces piden ahora que se le retire.

Casado dos veces, Julio tuvo ocho hijos, dos de ellos cantantes: Enrique Iglesias y Julio Iglesias Jr., ambos fruto de su matrimonio con Isabel Preysler.

En julio de 2019, tras años de litigio, un tribunal español determinó que era padre "biológico" de un español de 43 años, cuya madre, una exbailarina portuguesa, aseguraba haber tenido una aventura con el cantante.

"Múltiples y distintas formas de violencia"

Las dos exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al cantante español por trata de seres humanos y delitos sexuales serán escuchadas por la fiscalía española en una fecha por precisar, según anunciaron las asociaciones que impulsaron su demanda.

Ambas, una extrabajadora del servicio doméstico y una fisioterapeuta que trabajó con cantante, denunciaron haber sido sometidas a agresiones y acoso sexual que en en el caso de una de las mujeres incluía penetraciones no consentidas.

En una conferencia de prensa este martes, Jovana Ríos Cisnero, de Women's Link, organización que representa a las dos mujeres, explicó que la fiscalía española "ha decidido tomar declaración de las denunciantes", lo que constituye "un paso muy importante en la búsqueda de justicia". Además explicó que su organización "ha sido contactada por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado".

La organización aclaró que los presuntos hechos se denunciaron en España y no en los países donde habrían ocurrido –República Dominicana y Bahamas– porque la legislación española "puede ser una opción interesante para dar acceso a la justicia a estas mujeres", dijo Gema Fernández, quien precisó que la fiscalía tiene seis meses prorrogables otros seis para decidir si desestima el caso o sigue adelante.

En un comunicado emitido este miércoles, Amnistía Internacional y Women's Link precisaron que "Laura y Rebeca [nombres ficticios de las víctimas] habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021".

"El 5 de enero se pusieron en conocimiento de la Fiscalía [española] hechos 'que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre', 'delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual', así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores", expusieron.

De acuerdo con el testimonio recogido por las dos organizaciones, Iglesias "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".

Julio Iglesias, de 82 años, no respondió a los pedidos de reacción de Univision y elDiario.es, indicaron ambos medios. Tampoco contestó a la AFP, que intentó contactarlo el martes.

AFP