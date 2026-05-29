Kairo Herrera a corazón abierto: su lucha contra las adicciones y el rol clave de Jessica Zunino

El comunicador Kairo Herrera abordó públicamente su pasado vinculado a las adicciones y el proceso de transformación personal que atravesó en los últimos años.

Durante una entrevista concedida al programa de streaming Vértice , el locutor detalló cómo logró distanciarse del consumo de sustancias y subrayó el papel fundamental que desempeñó su actual pareja, Jessica Zunino , en su decisión de consolidar un nuevo estilo de vida.

Herrera explicó que su alejamiento de las drogas se dio en distintas etapas. Si bien aclaró que había superado el consumo de ciertas sustancias antes de iniciar su vínculo sentimental con Zunino , reconoció que la relación fue el catalizador para abandonar otros hábitos perjudiciales.

"Yo había dejado la cocaína antes de conocerla a ella. Pero por ella dejé el alcohol y dejé la marihuana", confesó. En ese sentido, enfatizó que la decisión fue estrictamente personal y no respondió a presiones externas: "No fui obligado. Fue una cosa que elegí. A veces la gente no te tiene que decir que hagas algo para que vos lo elijas".

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El conductor reflexionó también sobre las rutinas que mantenía y cómo estas afectaban su cotidianidad, lo que lo llevó a tomar distancia por respeto a su pareja y a su propio bienestar. "Si chupás todas las noches, fumás porro y tabaco todos los días, cuando te vas a acostar sos una bomba de olor. Es como acostarte al lado de un boliche entero", repasó.

Un nuevo bienestar y la mirada sobre las adicciones, el después de la recuperación de Kairo Herrera

El proceso de abandono del alcohol y la marihuana fue gradual, permitiéndole a Herrera experimentar una mejora en su calidad de vida. "Me fui alejando de todo eso para darme cuenta de que había un nuevo bienestar", afirmó.

Durante la entrevista, analizó además el impacto emocional y psicológico del consumo problemático, trazando un paralelismo con la obra conceptual de la banda británica Pink Floyd. "Las adicciones te pueden meter en un rincón y quedar como esos dibujos de la película The Wall, en posición fetal, siendo nada", describió.

Kairo Herrera Kairo Herrera

Finalmente, Herrera concluyó su intervención reafirmando que la elección de priorizar su relación de pareja por sobre sus antiguas adicciones fue determinante para su presente. "Si tengo que elegir entre esta mujer y esto, me quedo con esta mujer toda la vida. Sería un tarado si dejara ir una mujer de estas características", sentenció.