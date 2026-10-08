La canadiense Anne Carson ganó el Nobel de Literatura "por su obra atrevida y original"

El Premio Nobel de Literatura 2026 ya tiene dueña: la escritora canadiense Anne Carson, de 76 años, fue la anunciada este jueves como receptora del galardón por parte de la Academia Sueca, el organismo encargado de votar el premio anual más prestigioso de las letras.

A diferencia de lo que suele suceder con el galardón, Carson estaba entre los habituales "favoritos" al premio, y era una integrante habitual de las listas de posibles receptores del reconocimiento que año a año se discuten (y por las que se apuesta dinero) y que son ya parte tradicional de la previa de la entrega de la medalla con el rostro de Alfred Nobel, que viene además acompañada de un premio de aproximadamente US$ 1,2 millones. Y eso sin contar los ingresos editoriales que genera el redescubrimiento o la puesta bajo los reflectores de un autor gracias al premio.

El comité de selección reconoció a Carson "por su obra atrevida y original, que en un dialogo juguetón con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", según el comunicado oficial del premio.

Carson nació en Toronto en 1950, y ha desarrollado su propia carrera literaria como poeta y ensayista , además de desempeñarse como traductora —sobre todo de autores griegos como Sófocles o Safo— y docente universitaria en Canadá y Estados Unidos.

La obra de Carson atravesó desde sus inicios el universo del mundo mitólogico griego clásico con la vida contemporánea y en particular, la experiencia de ser mujer en la contemporaneidad.

Sus libros como Cristal, ironía y Dios o Autobiografía de Rojo son los que la pusieron en el mapa literario global. Dos obras que se presentan como "novelas en verso", y que juegan con la forma del poema largo. Luego vinieron libros como La belleza del marido, una colección de 29 relatos cargados de humor sobre la relación entre una mujer y su esposo, o Nox, un trabajo sobre el duelo escrito en base a la muerte de su hermano, que se plasmó en un libro objeto que incluye cartas, fotografías y páginas desplegables.

El comité del Nobel también destaca las colaboraciones de Carson con artistas de otras ramas por fuera de la literatura: "su trabajo con artistas visuales, coreógrafos, y con directores de ópera y teatro demuestra la libertad con la que se relaciona con las expectativas literarias y los sistemas de reglas. Es ahí que yace la importancia que su obra ha tenido desde la década de 1990 para la escena del arte y la literatura internacionales.