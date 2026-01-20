La obra Modelo Vivo Muerto pasó con éxito por la temporada de verano 2026 y sigue de gira por España

Modelo Vivo Muerto volvió a probarse con éxito, esta vez en un lugar bastante lejos de los circuitos usuales: e l escenario de Medio y Medio, en Punta Ballena, durante la temporada de verano 2026.

La obra de la compañía Bla Bla & Cía , que ha acumulado aplausos y salas agotadas en su paso por las tablas de este y el otro lado del Río de la Plata, se presentó este lunes 19 en el restaurante donde también se realiza el icónico festival musical homónimo, y allí también funcionó.

Modelo Vivo Muerto pone en escena una peculiar situación: durante el examen de fin de curso de una prestigiosa academia de arte, un modelo vivo es encontrado misteriosamente sin vida. Al descubrir que se trata de un crimen, el personal de la institución lleva adelante una investigación inmediata. Con la utilización de técnicas poco ortodoxas, los interrogatorios avanzan demostrando que todo puede pasar.

Fue en el año 2023 que la compañía se lanzó a producir por primera vez una pieza teatral en formato de obra clásica en tres actos, rompiendo con sus tradicionales sketches de varieté. Sumando nuevos colaboradores a su equipo, crearon Modelo Vivo Muerto bajo la dirección de Francisca Ure.

Actualmente la Compañía Bla Bla está conformada por Manu Fanego, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups, Carola Oyarbide y su productora y asistente Maribel Villarosa.

Desde su estreno en abril del 2023 llevan realizadas más de 200 funciones en teatros de CABA, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Paraná, Neuquén, San Luis, San Juan y Uruguay, pero las fechas siguen.

Los miércoles de enero y febrero va a las 22 en Teatro Metropolitan de Buenos Aires. El 25 de enero, el 8 y 15 de febrero se montará a las 21 en Radio City de Mar del Plata. En San Bernardo, en tanto, habrá una fecha el 24 de enero a las 21.30 en el Teatro Auditorio. En La Plata se presenta el 13 de marzo en el teatro Coliseo Podestá a las 21 horas, y en Banfield hará lo mismo un día después en el teatro Maipú a las 21.

De ahí, una gira española que tendrá a la obra en un encuentro de teatro argentino de Barcelona el 17 y 20 de abril, y luego el 28 de abril en Madrid, en el teatro Arlequín Gran Vía.