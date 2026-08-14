La serie brasileña que combina thriller, drama, crimen y artes marciales: es la más vista de Netflix Uruguay

La serie brasileña Furioso se convirtió en la más vista de Netflix Uruguay . Estrenada el 29 de julio, la ficción combina thriller, drama, crimen y artes marciales mixtas (MMA) en una historia ambientada en la ciudad de Río de Janeiro .

Con sólo seis episodios y protagonizada por Vinicius Neri , quien interpreta a Marcelo , un joven que es encontrado al borde de la muerte y sin recuerdos de su pasado, ya se mantiene en Top 10 hace dos semanas.

Creada por Igor Verde y Gustavo Bragança , mientras que José Henrique Fonseca está a cargo de la dirección, Furioso también encabeza los ranking de los más vistos en Brasil , Guadalupe y Martinica .

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La historia de Furioso comienza cuando Marcelo es rescatado por Toni , un entrenador de artes marciales mixtas. El protagonista no recuerda quién es ni qué ocurrió antes de llegar a Río de Janeiro , por lo que adopta una nueva identidad y encuentra en el entrenamiento una posibilidad para reconstruir su vida.

El ingreso al gimnasio Trindade lo lleva al mundo de las peleas y le permite desarrollar nuevas relaciones. Sin embargo, los recuerdos empiezan a aparecer y revelan que detrás de su llegada existe una historia que todavía no conoce por completo.

Furioso Netflix

Uno de los principales conflictos se desarrolla alrededor de Júnior Malamute, un joven luchador interpretado por MC Cabelinho. La rivalidad entre ambos se suma a los problemas que Marcelo enfrenta mientras intenta avanzar dentro del circuito de MMA.

La trama también incorpora una investigación relacionada con actividades clandestinas y una red de crímenes. De esta manera, las peleas funcionan como uno de los escenarios de la historia, pero el argumento también avanza sobre la identidad del protagonista y los acontecimientos que quedaron atrás.

La primera temporada de Furioso está compuesta por capítulos de entre 43 y 54 minutos, con una duración total cercana a las cinco horas.

Ficha técnica de Furioso