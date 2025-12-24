Lali en River 2026: precios y cómo comprar las entradas desde Uruguay

Lali Espósito anunció el martes su primera fecha en el estadio Más Monumental de River Plate.

La cantante argentina hará su décimo show en la Ciudad de Buenos Aires en junio de 2026 en el marco de la presentación de su útimo álbum “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”.

"Prepárense para atender al demonio el 6.6.26 en RIVER!!!!!",subrayó en X (exTwitter).

Prepárense para atender al demonio el 6.6.26 en RIVER!!!!! Este viernes 26 salen a la venta las entradas, los espero endemoniados!!! https://t.co/d3gogapKtT

RADIO "Me bajo en esta parada": Juanchi Hounie se despidió de Fácil Desviarse y el programa hizo "honor a la historia compartida" con una decisión a futuro

PINCIC! La lista navideña que estabas esperando: 10 pelis de Navidad para volver a ver recomendadas por Picnic

El anuncio llega después de un año excepcional en el que Lali regresó al Estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en el sitio, convocando a más de 200.000 personas.

Tras un tour que recorrió gran parte de Argentina y se expandió a Uruguay y España, la diva pop selló esta etapa con una celebración inolvidable en La Rambla, Montevideo.

¿Cuándo será el recital de Lali en River Plate?

Embed ¡Lali anunció un show en River por primera vez!



Tras agotar cinco estadios Vélez este año, la cantante anunció que se presentará en el Monumental el 6 de junio de 2026.



Las entradas saldrán a la venta el viernes 26 de diciembre. A las 11 horas comenzará la preventa… pic.twitter.com/SMzmmdYPvT — El Observador Argentina (@observadorar) December 24, 2025

La primera presentación de Lali en el Estadio Más Monumental de River Plate será el sábado 6 de junio de 2026. Con capacidad para más de 70 mil personas, las entradas contarán con una instancia de preventa.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el show de Lali en River Plate?

Las entradas estarán disponibles en una instancia de preventa Galicia Visa a partir del viernes 26 de diciembre a las 11 hs a través de AllAccess. Una vez agotadas, se habilitará la venta general.

Preventa exclusiva : viernes 26 de diciembre a partir de las 11, será para clientes de Galicia Visa, quienes contarán con el beneficio de 6 cuotas sin interés.

: viernes 26 de diciembre a partir de las 11, será para clientes de Galicia Visa, quienes contarán con el beneficio de 6 cuotas sin interés. Venta general: se activará inmediatamente después de agotado el cupo de la preventa, a través de la plataforma All Access.

¿Cómo comprar las entradas para el show de Lali en River Plate?

La venta de entradas para el show de Lali en River Plate el 6 de junio de 2026 se hará a través de la platarma WWW.ALLACCESS.COM.AR

¿Cuánto salen las entradas para el show de Lali en River Plate?

image