Lali en River 2026: precios y cómo comprar las entradas desde Uruguay

La cantante argentina hará su décimo show en la Ciudad de Buenos Aires en junio de 2026 en el marco de la presentación de su útimo álbum "NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA".

24 de diciembre 2025 - 10:47hs
LALI EN RIVER ENTRADAS

Lali Espósito anunció el martes su primera fecha en el estadio Más Monumental de River Plate.

La cantante argentina hará su décimo show en la Ciudad de Buenos Aires en junio de 2026 en el marco de la presentación de su útimo álbum “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”.

"Prepárense para atender al demonio el 6.6.26 en RIVER!!!!!",subrayó en X (exTwitter).

El anuncio llega después de un año excepcional en el que Lali regresó al Estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en el sitio, convocando a más de 200.000 personas.

Tras un tour que recorrió gran parte de Argentina y se expandió a Uruguay y España, la diva pop selló esta etapa con una celebración inolvidable en La Rambla, Montevideo.

¿Cuándo será el recital de Lali en River Plate?

La primera presentación de Lali en el Estadio Más Monumental de River Plate será el sábado 6 de junio de 2026. Con capacidad para más de 70 mil personas, las entradas contarán con una instancia de preventa.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el show de Lali en River Plate?

Las entradas estarán disponibles en una instancia de preventa Galicia Visa a partir del viernes 26 de diciembre a las 11 hs a través de AllAccess. Una vez agotadas, se habilitará la venta general.

  • Preventa exclusiva: viernes 26 de diciembre a partir de las 11, será para clientes de Galicia Visa, quienes contarán con el beneficio de 6 cuotas sin interés.
  • Venta general: se activará inmediatamente después de agotado el cupo de la preventa, a través de la plataforma All Access.

¿Cómo comprar las entradas para el show de Lali en River Plate?

La venta de entradas para el show de Lali en River Plate el 6 de junio de 2026 se hará a través de la platarma WWW.ALLACCESS.COM.AR

¿Cuánto salen las entradas para el show de Lali en River Plate?

  • Campo delantero: $130.000 (sin costo de servicios) | 3502,97 UYU
  • Plateas preferenciales (San Martín y Belgrano): $110.000 (sin costo de servicios) | 2964,05 UYU
  • Platea Sivori media: $80.000 | 2155,67 UYU
  • Plateas altas (San Martín y Belgrano): $75.000 (sin costo de servicios) | 2020,94 UYU
  • Campo General: $70.000 (sin costo de servicios) | 1886,21 UYU
  • Platea Sivori alta: $50.000 (sin costo de servicios) | 1347,29 UYU

