Los mejores años de la vida: los recomendados de Picnic!

Los recomendados de Picnic! de esta semana

Por Carina Novarese

Es miércoles de Pícnic y hoy quiero conversar contigo sobre inspiración, esa emoción escurridiza que a veces nos cuesta encontrar, pero sobre todo, reconocer. Inspiración es lo que me despertó Isabella Ducrot, una artista italiana que ahora tiene 94 años, y que comenzó con su arte a los 50. “Estaba destinada a ser ama de casa”, contó ella en el documental que recorre la rica colaboración de la diseñadora de Dior, María Grazia Chiuri, con artistas mujeres. Pero fue eso y más.

Nacida en Napoles, casada por más de 60 años con el mismo hombre, escritora y artista pictórica y textil, Isabella vive a sus 94 en Roma, en un palazzo histórico del centro, donde guarda sus tesoros pero, sobre todo, crea nuevos. No se arrepiente del pasado, ni siquiera resiente el momento en que le mostró algunos de sus escritos y dibujos a su marido, y él le dijo que no valían la pena. Solo se concentra en la felicidad que le regala el presente. Dice que estos últimos años, aunque ya no tiene la misma fuerza y aunque ha perdido a mucha gente querida, son los mejores de su vida.

Así recibió a la periodista de The New Yorker que la visitó hace un tiempo en su casa para escribir un perfil de la artista reconocida en Italia desde hace más de tres décadas, pero famosa en el ambiente artístico internacional desde hace menos de un lustro: "¡Debo decirle inmediatamente que nunca he sido tan feliz en mi vida!".

En 2021 publicó una breve memoria llamada Vida de mujer. “A estas alturas de la vida, ya no se puede mentir. No se puede evitar decir la verdad... ¿Por qué la etiqueta del silencio, la prudencia de la corrección? Hay que aullar si se busca corrección, coherencia y precisión. Que la verdad se desahogue entre sollozos. Mi tiempo ha fluido con suavidad, susurrándome sin malicia: «No hay mañana, no hay mañana”.

Qué bella manera de describir la libertad de los años bien vividos. Qué valentía la de permitirse ser feliz a los 94, rodeada de arte de antes y de ahora, de recuerdos que a veces duelen, y de desafíos que siempre entusiasman. Es lógico que los años nos asusten, pero qué bendición si logramos que no nos paralicen. Esto es lo que logró Isabelle con su arte que mezcla pintura y textiles, pero sobre todo con su actitud de enfrentar lo que se viene con el corazón esperanzado. Tal vez esa sea una de las claves de envejecer con gracia y alegría. Ojalá lo logremos y ojalá lo transmitamos. Que tengas una linda semana y gracias por la lectura. La picada adolescence-ending-netflix-owen-cooper-1-031325-6b7877f83d704f30b3f133e5afdb73f9.jpg Adolescencia. Hace mucho tiempo que no veía una serie que me moviera todo lo que supuestamente está estable en la vida, todo lo que aprendí o creí que había aprendido. Adolescencia es lo mejor que ha hecho Netflix en muchos años, en solo cuatro capítulos en los que se relatan diversos puntos de vista de lo que sucede luego de que un adolescente mata a una chica de su edad: 14 años. La edad es la primera trompada, pero cada minuto desafía lo que creías saber sobre tus hijos adolescentes, los que tenés ahora, los que tuviste (o los que tendrás). Las actuaciones son sobresalientes y lo que sucede es tanto más que una serie policial. Acá no importan tanto los detalles del asesinatos, sino sus causas y consecuencias, incluyendo los lenguajes e ideologías “secretas” que manejan los más chicos, tal vez como una inútil forma de defenderse. 11M. Descubrí por pura casualidad la miniserie española Nos vemos en otra vida , en Disney, que gira alrededor de la llamada "trama asturiana" relacionada con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Se centra en la figura de Gabriel Montoya Vidal, alias 'Baby', un asturiano de 16 años que, sin ser plenamente consciente de lo que hace, colabora con el transporte de explosivos utilizados en el atentado. Es un chico que proviene de una familia destrozada, de un padre adicto y con un futuro que no parece llegar nunca. De nuevo, este no es un thriller, sino una narración serena y respetuosa de lo que sucede, a veces, cuando tomamos las peores decisiones. nos-vemos-en-otra-vida-serie-disney-plus-65e8510dc6ca7.jpg Pequeñas cosas. Hace unas semanas hablamos del libro Pequeñas cosas como estas , de la irlandesa Claire Keegan, y ahora está en cines uruguayos la película protagonizada por Cillian Murphy (el de Peaky Blinders y el de Oppenheimer). El filme es tan bueno como el libro y Murphy es un capo, logra reflejar el dilema moral de un hombre bueno que se enfrenta a un pueblo en el que las que tienen el poder son las monjas del convento cercano (dueñas de la educación, entre otras cosas), con la complicidad, consciente o inconsciente, de casi todo el mundo que decide no meter las narices en cómo se maltrata a mujeres jóvenes que llegan hasta allí porque cometieron algún “pecado mortal”, como quedar embarazadas. 07smallthings-review1-gjcl-videoSixteenByNine3000.jpg Para disfrutar Estrellas. Desde el 14 de marzo se puede visitar en el el Espacio Cultural de San José la muestra 4 estrellas. Cuando el fútbol uruguayo fue mundial , un homenaje a los campeonatos olímpicos y mundiales ganados por Uruguay. Fue organizada por el curador Armando Sartorotti y el diseño gráfico estuvo a cargo de Gustavo "Maca" Wojciechowski. Chacho. El gran Chacho Ramos está de gira para celebrar sus 40 años de carrera y en estos días estará en Santa Rosa Rock y Ruedas (29 de marzo), en la Sala del Museo del Carnaval en Montevideo (11 de abril) y en la Plaza de Toros de Colonia (17 de abril). 5940.jpg Pájaros. Dulce pájaro de juventud, una de las grandes obras de Tennessee Williams, es el nuevo gran estreno de la Comedia Nacional, bajo la dirección del argentino Alejandro Tantanian. “Es la historia de un hombre que regresa a su ciudad natal, acompañado por una actriz en decadencia, en busca de redención y con el deseo irrefrenable de recuperar su gran amor: la hija del hombre más poderoso de la ciudad que lo responsabiliza por la desgracia de su hija”. Empieza el 4 de abril, ya tengo entradas y recomiendo no dormirse. Y como condimento especial: participa Enzo Vogrincic. Más pájaros. También en el Solís se reestrena una de las obras más exitosas de 2024, Todos pájaros , con dirección de Roxana Blanco, una historia de amor en medio del conflicto israelo-palestino. Con ese telón de fondo se encuentran un científico alemán de origen israelí, y una investigadora de origen árabe que sigue los pasos de un diplomático musulmán convertido a la fuerza al cristianismo. Por Uruguay. El Sodre vuelve a desplegarse por el territorio nacional, en primer lugar con la gira del Ballet Nacional , que ya empezó y se extenderá hasta el 30 de marzo, en lugares como San José (hoy 19, en el Teatro Macció), Paysandú, Salto, Minas, San Carlos y Rocha. Además, el sábado 29 de marzo se presenta el Coro Nacional por el 104.° aniversario del Complejo Cultural Politeama, a las 20 hs. Al Sur. Este domingo 23 de marzo llega al Mediotanque, Vermut & Tambores de Montevideo al sur un clásico de Buenos Aires, Yiyo el Zeneize , con una carta para disfrutar en la calle de 18 a 22 hs, además vermut de Rooster y cervezas Cabezas. Es en Paraguay 1150. Laberinto. Uruguay tiene el laberinto de maíz más grande de América Latina y me parece un planazo (con dejos de película de terror). Está en Flores, son 60 mil m2, 5.044 metros de sendero y está a cuatro kilómetros de Trinidad, en el km 184,400 de la ruta 3. Se puede visitar de martes a viernes de 14 a 19 horas, y los fines de semana de 10 a 19 horas. México. Aplausos para la iniciativa de la Embajada de México en Uruguay que, entre las actividades relativas al Mes de la Mujer, incluyó la película Arráncame la vida , basada en la novela de Ángeles Mastretta. Será mañana jueves 20 a las 18.30 horas, en la propia embajada. Jazz. El miércoles 23 de abril, a las 20.30 hs, hay jazz de primera en Sala Verdi, con el quinteto liderado por Alberto Magnone en un recital con clasicos del bop, del hard bop, y del jazz moderno en general. Hasta el 15 de abril se pueden comprar entradas anticipadas por $500. Francia. Este sábado 22, de 11 a 16 hs, habrá Feria Gastronómica en la Alianza Francesa de Montevideo, con degustaciones y venta de productos de países miembros de la Organización Internacional de la Francofonía. Habrá representantes de Francia, Canadá, Suiza y Bélgica así como el Centro Cultural Libanés y la Asociación Educativa y Cultural Armenia Hamazkayin, entre otros. Entrada gratuita. Un café acá y otro allá recreo.jpg El fin de semana pasado anduve de visita en el este, en una de las zonas más privilegiadas de Punta del Este, que es Punta Ballena. Después de muchos años volví a recorrer el Parque Lussich, un jardín botánico maravilloso que tuvo sus tiempos de oro, otros más deslucidos, y que ha vuelto a ponerse hermoso, por el mantenimiento y los senderos de puro verde, pero también por novedades como el café Checa , un emprendimiento sobre el que ya te comenté en algún Pícnic, que ahora probé de primera mano. Además del café, la cafetería que comenzó como una mesa de ventas callejera en Punta Fría, tiene una muy interesante variedad de propuestas para comer algo “así nomás” o para comer algo con todo, desde un brunch muy bien servido (hasta las 13 hs) hasta opciones de diferentes tipos de sándwiches y bruschettas, con el broche de oro de algo dulce. Probé las bruschettas de hongos, brie y espinaca (aplausos) y me quedé con ganas de mucho más, así que volveré. Hablando de café, el Rosedal de Montevideo ya tiene cafetería y qué mejor lugar para disfrutar de un tiempo de calidad que entre esa hermosa naturaleza. En febrero abrió este nuevo espacio sobre la calle Delmira Agustini y sendero Clara Silva, y ya se pueden probar diversas opciones, como la merienda pícnic de la cafetería del Rosedal . Está abierto de martes a domingo de 11 a 20 hs. Chau chau adiós “Nunca es demasiado tarde para ser la persona que podrías haber sido”, dicen que dijo alguna vez George Eliot, cuyo nombre real fue Mary Ann Evans, novelista, periodista y traductora inglesa. Hasta la semana que viene.