Los poemas de Joaquín Sabina a Uruguay y la letra que a Jorge Drexler le dio "pudor" musicalizar porque lo nombraba

"Imagino que a todos nos ha pasado haber pensado alguna vez durante esos días lúgubres que esto... ya no iba a poder ser, ¡pero ha sido!", comenzó Sabina en el Centenario. "Hoy también hay una melancolía especial porque llevamos tiempo lejos de casa. Pero, claro, esa melancolía está unida a que aquí, no solo en el escenario, sino en Montevideo y con vosotros en frente, ¡me siento mejor que en casa!", arengó.

—Que sepáis que lo que tantas veces prometí aquí está a punto de cumplirse. Estoy grabando un disco nuevo en el que irá una canción para el Uruguay.

Para marzo de 2025, a días de que el cantautor de 76 años regrese, en su gira despedida, al Estadio Centenario, no hay noticias de ese disco. En lo que va del año no sacó ninguna canción y en 2024 solo estrenó el sencillo Un último vals.

Sin embargo, hace ya más de una década, por lo menos, que Sabina recita en sus visitas a Uruguay un poema donde justamente habla de su deuda con el pueblo uruguayo. E incluso, le confió unos versos a Jorge Drexler para que él los musicalizara.

"Tiene un soneto dedicado a Uruguay, precioso, que me dio para musicalizar, y a mí me dio vergüenza porque me nombraba", dijo Drexler en entrevista con El Observador.

"Nombraba a un montón de uruguayos y estaba yo también incluido. Me dio el pudor este uruguayo. Una vergüenza realmente boba, pero bueno. Las vergüenzas de uno no son racionales, no son irracionales", continuó.

"Estoy en deuda con él porque no le respondí", contó el autor de Eco (2005) y Tinta y Tiempo (2022).

En los Grammys Latinos de 2021, Jorge Drexler le entregó a Joaquín Sabina el Grammy a La Excelencia Musical

Desde el entorno de Drexler dijeron que no pueden publicar esa letra, porque pertenece a Sabina, pero indicaron que es similar a una versión ya pública.

Se trata del poema que Sabina ha leído en Uruguay en los últimos años. Lo hizo, por ejemplo, en el concierto de 2019 con Joan Manuel Serrat en el Antel Arena y también en un homenaje del Instituto Cervantes y la editorial Alfaguara a Mario Benedetti en 2020 en España.

Durante este último evento, realizado por los cien años del nacimiento del escritor uruguayo, Sabina dio una breve introducción al poema: "No sé cuánto le dio España y Madrid a Benedetti. A mí el Uruguay y Montevideo me han dado mucho. Por eso, un día escribí estos versos para leerlos en mis conciertos en Montevideo". Además de a Benedetti, Sabina hacía referencia a escritores como Eduardo Galeano y Juan Carlos Onetti, músicos como Daniel Viglietti y Zitarrosa y al expresidente José "Pepe" Mujica.

Confieso que le debo una canción

a esta ciudad que abriga y acompaña

hombro donde llorar cuando en España

se me viste de luto el corazón.

Montevideo amiga, compañera

hospitalaria de mi verso impuro

rehén de su pasado más oscuro

que redime una limpia primavera.

Le debo una canción a mis hermanos

Galeano, Zitarrosa, Pepe, Onetti,

Viglietti, Jorge Drexler, Benedetti.

Tan sabios, tan erguidos, tan cercanos.

Porque supo quitarse las cadenas

por su poesía lánguida y profunda

porque siembra emociones que no abundan

ya en esta vieja Europa de mis penas.

Porque me dice adiós y no goodbye

por su olor, su chivito, su garúa

por su abrazo doméstico y charrúa

le debo una canción al Uruguay.

Aunque parece ser la más reciente, no es la única versión que Sabina compartió de un poema para Uruguay. En 2011, durante una conferencia de prensa en Montevideo, un periodista de La República le preguntó cuándo escribiría una canción de amor a la capital uruguaya. Según una nota de Montevideo Portal, Sabina sacó un papel y empezó a recitar un poema que, a diferencia del posterior, tenía referencias a la poeta Idea Vilariño, al músico Daniel Amaro, al poeta Juan Gelman y a su nieta –hija de detenidos desaparecidos– Macarena Gelman.

Largos años anduve ensimismado

con el tango feroz del arrabal,

consciente de que un verso enamorado

le debo a la República Oriental.

Decoré mi zurrón de peregrino

con virutas de hebilla y hojalata,

sabiendo que el destino era el camino

a la otra orilla del Río de la Plata.

La Vilariño se nos fue volando,

nórdico amaneció Daniel Amaro.

La murga Maldoror viene arrasando

con su Pepe tan amplio y tupamaro.

Por no hablar de vivitos coleando

Viglietti, Jorge Drexler, Jaime Roos.

Buen plan de vida para andar cantando,

uno más tantos, mucho más que dos.

Sin porteñas ganas de mal meter

mil horas antes de que cante el gallo,

tarde y mal quiero aquí comprometer

mi corazón con sístole uruguayo.

Me gusta este país dulce y agreste

que ando paladeando de a poquito.

No me parece mal Punta del Este,

pero adoro la arena de Pocitos.

Compadre de Juan Gelman, como soy,

cómplice de su espanto y de su quena,

puestos a celebrar algo, hoy por hoy,

brindemos por la nieta Macarena.

Onetti, Benedetti, Galeano,

Darnauchans, Zitarrosa, san Mateo,

sepan ustedes que este primo hermano,

le debe un chamamé a Montevideo.

Presidente José Mujica, se reúne con Joaquín Sabina, cantautor español

Sabina se encuentra actualmente en la gira Hola y adiós donde "jubila su faceta de trotamundos" y da una "oportunidad de despedir unas canciones que nunca más serán cantadas ante miles de personas por su propio autor", según informó la producción del artista en un comunicado de julio de 2024.

Si bien, "ya no habrá más periplos interminables por recintos multitudinarios", Sabina se guarda "en la manga el as de reaparecer a placer, sea porque las musas le susurren poemas o canciones que merezca la pena compartir, o porque le piquen las ganas de subirse a cualquier entarimado para darse, darnos, un homenaje".

El concierto en Uruguay será el próximo sábado 29 de marzo a las 21:00 en el Estadio Centenario. Todavía hay entradas disponibles en la web de AccesoYa.