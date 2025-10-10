Lourdes Ferro celebró su cumpleaños e hizo una profunda reflexión luego de su separación: "Hubo días en los que no tuve fuerzas ni para levantarme"

La astróloga y conductora de televisión Lourdes Ferro celebró este jueves sus 62 años y compartió son sus seguidores una sincera reflexión sobre los desafíos que le presentó el último año pero también los aprendizajes que sacó de ellos. Llega a este aniversario –dice– con "el corazón agradecido" por lo "difícil", lo "hermoso", por lo que "dolió" y por aquello que la "fortaleció".

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, Ferro compartió un balance de los cambios que ha tenido su vida sus seguidores: "Cuando cumplí 61, no tenía idea de lo que la vida me tenía preparado. Uno imagina proyectos, sueños y objetivos para un año nuevo... pero la vida siempre propone sus propias pruebas. Algunas predecibles, otras impensadas, muchas inevitables. Y es justamente en esas sorpresas, en esos giros inesperados, donde se esconden las mayores enseñanzas".

En el último año Ferro habló abiertamente sobre el doloroso final de su relación de 26 años, después de descubrir que su expareja mantenía una relación paralela con una persona que trabajaba en su casa.

"Este año me desafió de maneras difíciles y complejas", sostuvo Ferro. "Hubo días en los que no tuve fuerzas ni para levantarme, en los que necesité escuchar muchas voces y sostenerme en abrazos que me recordaban que no estaba sola. La familia fue mi pilar fundamental", expresó la astróloga y señaló que en medio de ese torbellino de emociones "la vida" también le regaló "lo más luminoso": el nacimiento de su nieto más pequeño, la posibilidad de ver crecer a su familia y desarrollarse profesionalmente.

"Aprendí que los vínculos son un tesoro: los amigos nuevos que llegaron para dar luz, y los reencuentros con aquellos que hacia tiempo no vela, pero que el destino volvió a poner en mi camino", escribió. "Hoy celebro mis 62 años con el corazón agradecido. Por lo difícil, por lo hermoso, por lo que dolió y por lo que me fortaleció. Porque cumplir años no es solo sumar tiempo, es transformar lo vivido en sabiduría, y brindar por todo lo que aún está por venir. Bienvenido este nuevo año de vida: que sea auténtico, sorpresivo y lleno de amor", concluyó.