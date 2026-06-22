"¡Muy orgullosa de ti!": el mensaje de Shakira a Lionel Messi después de un partido histórico para el 10 de Argentina

El rostro de Shakira apareció en las pantallas del Dallas Stadium las 70 mil personas que caben en la casa de los Dallas Cowboys animaron a la cantante del tema oficial del Mundial 2026 .

En Texas, donde la selección de Argentina derrotó 2-0 a Austria y aseguró de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial, la cantante colombiana fue testigo de un partido clave en para Lionel Messi junto a sus dos hijos, Sasha y Milán.

Los argentinos se volvieron locos cuando vieron a Shakira en las pantallas pic.twitter.com/ufizyGtz9c

El astro argentino alcanzó la asombrosa cifra de 18 goles en la Copa Mundial de la FIFA , transformándose en el máximo goleador histórico del certamen superando a Miroslav Klose , de Alemania, que quedó segundo con 16 .

Shakira asisitió al partido entre Argentina y Austria junto a sus hijos para ver a Leonel Messi

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“ ¡Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!”, escribió.

Esta tarde el Libro Guinness certificó a cuenta de Messi también el récord de más partidos jugados en la historia de los Mundiales por un individuo con 28 participaciones.

Además, el "10" es ahora el futbolista con más partidos ganados en la Copa del Mundo, sumando 18 victorias con la camiseta de Argentina.

Y como si fuera poco, la organización actualizó el cronómetro histórico del torneo para coronarlo como el jugador con más minutos disputados en los Mundiales, registrando un total de 2,489 minutos sobre el campo de juego.

Shakira, Messi, Barcelona

Durante su relación con Gerard Piqué la cantante colombiana Shakira fue cercana a la familia Messi, ya que los jugadores compartían el plantel del FC Barcelona junto a otros futbolistas como Luis Suárez y Neymar Jr.

En 2017 la cantante desmintió los rumores que especulaban con una mala relación con Antonela Roccuzzo, la pareja del jugador, y afirmó que el vínculo con él era bueno. “No sé de dónde sacan eso. No entiendo para nada porque muchas veces nos han visto juntas”, afirmó en una entrevista con TN.

“A alguien se le ocurrió decir una tontería como esta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor este. Tenemos una relación excelente”, aseguró entonces.

Luego de la sonada separación entre Shakira y el futbolista español, no habían tenido ninguna muestra pública de cercanía hasta ahora.