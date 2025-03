Newsletter Doble Programa: vacaciones, pies descalzos y porteros subacuáticos

Llegué a Buenos Aires como en caída libre. Un golpe de furia en una ciudad en pleno movimiento. Más de 40º de sensación térmica me abrazaron mientras mis ojos cambiaban las montañas y lagos de la Patagonia argentina los por edificios y avenidas de la capital convulsionada.

Algunas horas después –aire acondicionado y abanico de por medio– estaba saltando en medio de una marea de personas que gritaban al cielo que la mujeres ya no lloran mientras más de una dejaba caer las lágrimas por su rost ro. Grupos de amigas, madres e hijas, parejas y niñas pequeñas. Algunas canalizando a su Shakira favorita: melenas doradas como en Servicio de lavandería , pelucas violetas como Las de la intuición o trenzas largas como en Dónde están los ladrones .

Cantó durante dos horas y media y atravesó géneros como la cumbia, la salsa, el reguetón, el house o el rock. Bailó y fue hipnótica. Pero sobre todo fue la materialización de una ilusión para quienes la vieron -con suerte si el predio lo permitía- por primera vez.

¿Qué pasa cuando una artista pega justo en ese rincón de la memoria? Cuando una canción te lleva directamente a un recuerdo o un estado de ánimo. Lo que amamos, lo que hemos amado, lo que ya no amamos más. Y la herida abierta. La nostalgia y la transformación de una artista que atraviesa una, dos y tres generaciones. Porque a mí me pasó por el cuerpo como una onda en expansión, y pocas veces me ha pasado lo mismo en un concierto.

No es una novedad que Shakira se ha convertido en un fenómeno cultural que ha abierto la puerta de un mercado internacional para artistas latinos o que es la autora de algunas de las canciones en español más reproducidas en el mundo. Pero cuando nos alejamos de esa mirada global, musical o estética, ¿qué pasa con el impacto personal de un artista?

Soy de las que prefieren a la Shakira morocha y en español. Te dejo este álbum, publicado en 1998 previo a su salto al mercado estadounidense, para que entres en mi memoria emocional por un momento. Pero sobre todo me gustaría saber, Carla, quién es ese artista que te enciende la nostalgia. Te leo por acá.

Adiós Carnaval

Horas más tarde actualizaría frenéticamente el buscador para descubrir cuál era el resultado del Concurso Oficial de Carnaval.

Doña Bastarda, la joven murga de Carlos Abella, ganó por primera vez en su historia la copa de Momo. Ganó en su categoría, ganó el mejor espectáculo de Carnaval e Imanol Sibes se quedó con la mención a la Figura Máxima de Carnaval con apenas 28 años.

Hace algunas semanas fui a la sede de Sutel, desde donde la murga ensayó, salió y recibió la noticia de su primera victoria para conversar sobre un espectáculo sobre un tema crudo y frecuentemente ignorado: las personas que viven en la calle.

Sobre la vida sin hogar, los delitos, las cárceles, los ajustes de cuentas y la mirada de la sociedad va el espectáculo de la murga y también esta nota. “Intentamos no tener una mirada reaccionaria, el hay que matarlos a todos, y también evitar la romantización progresista”, expresó su letrista.

El próximo 8 de abril en la Sala Teatro Movie Doña Bastarda y Queso Magro (que terminó en el cuarto lugar de la categoría con este espectáculo) se presentarán con sus espectáculos 2025 en una noche más, un extra de carnaval bajo el título Prendido fuego y en la mala, y habrá una nueva oportunidad para verlos.

Las entradas están a la venta por acá entre $580 y $750.

En la vuelta

Música – Nathy Peluso llega nuevamente al Antel Arena el próximo martes con Grasa , su último disco. Una artista poderosísima, con una presencia escénica destacable, que se convirtió en una referente de su generación. Las entradas van de $1900 a $4500 y se consiguen acá.





Cine – Pequeñas cosas como esta , la película protagonizada por el ganador del Oscar Cilian Murphy , llegó a la cartelera. Dirigida por Tim Mielants y adaptada por Enda Walsh de la novela homónima de 2021 de Claire Keegan, promete un descubrimiento social y personal para un trabajador minero en un pueblo irlandés.





Teatro – Dulce Pájaro de Juventud, la obra de Tennessee Williams que estrena la Comedia con la dirección de Alejandro Tantanian, se estrena en abril en el Teatro Solís y las entradas se consiguen por acá. Un drama sobre un actor de Hollywood que regresa a su ciudad natal en busca de redención y amor. Hace unos días Nico habló con sus protagonistas, Enzo Vogrincic y Alejandra Wolff para esta nota que te recomiendo especialmente.

Vacaciones all inclusive

¿Playa o montaña? ¿Verano o invierno? ¿Tranquilidad o aventura? ¿Qué aspectos tenés en cuenta antes de planificar unas vacaciones? Imagino que un asesinato no está en los planes.

Max, la plataforma de HBO, estrenó los primeros episodios de la tercera temporada de The White Lotus. La serie creada por Mike White en plena pandemia arrasó en la crítica y los premios, convirtiéndose rápidamente en una de las series más esperadas del año.

Una sátira bien armada sobre la opulencia de las clases altas en un lujoso complejo hotelero en las costas de Maui. Después nos llevó de vacaciones al despampanante paisaje de Taormina, bañando en las costas del mar Jónico y la sensualidad italiana, y ahora finalmente recala en Tailandia.

Si nunca la viste, la premisa es sencilla: alguien muere y durante los episodios siguientes debemos averiguar quién, quién murió y quién le quitó la vida. La estructura, una receta ya tradicional de la novela policial, funciona en base a un guión descarado y un casting impecable que ha incluido a figuras como Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Michael Imperioli y Aubrey Plaza.

Esta vez Jason Isaacs, Parker Posey, Aimee Lou Wood y la superestrella Lisa de la banda coreana Blackpink –que estrena su etapa actoral en el papel de una (demasiado) buena instructora del hotel– se encuentran en una isla tailandesa en un retiro de bienestar en el que todo está dado para que se desate el caos.

En esta temporada la espiritualidad y la identidad son parte central de la trama. ¿Quiénes son estas personas debajo del éxito y los millones? ¿Cómo esperan revertir una vida infeliz con una semana de wellness del otro lado del mundo?

Cada temporada renueva sus personajes, pero si decidís mirarla por primera vez te recomiendo comenzar desde el principio. Un nuevo episodio se estrena todos los domingos a las 22:00 y recién se está empezando a poner bueno.

*Cositas de internet*

De alguna manera el algoritmo de mi teléfono me llevó a este sito web. El por qué no lo tengo claro, seguro sabe más cosas sobre mí que yo misma, pero me pareció interesante y quiero compartirlo como una perlita de internet.

La web se llama visdeurbel y es básicamente un timbre para peces. Así como lo lees: un timbre para peces. En este momento, mientras te escribo, estoy viendo una transmisión en vivo de las aguas de un canal de Utrecht, una ciudad del centro de los Países Bajos, junto a otras 1873 personas. Y todos estamos esperando lo mismo: que aparezca un pez para abrirle la puerta. Somos, prácticamente, porteros de la vida subacuática.

¿Por qué?, me imagino que es tu primera pregunta. Hace cuatro años Mark van Heukelum y Anne Nijs desarrollaron este proyecto después de ver que los peces se amontonaban frente a la esclusa a la entrada de la ciudad y se convertían en presas fáciles para los depredadores en un intento de atravesar el canal para reproducirse y desovar. En otras palabras, el inusual programa de streaming permite que los operarios abran la puerta a un amigo en un momento de necesidad.

Según informan en su página web, la migración comienza en el mes de marzo pero la mayor actividad se registra a partir de abril hasta finales de mayo. Además indican que es más probable que puedas verlos en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cuando ves alguna especie tocás el timbre que aparece al lado de la cámara en vivo para notificar a los trabajadores que un pececito está esperando en la puerta y ellos accionan el mecanismo, –manual por cierto– para dejarlos pasar.

En 2024, unos 2.7 millones de personas se conectaron para ver la migración de las especies y tomar fotos de más de diez especies diferentes, desde dorados hasta carpas y anguilas y alguna aparición inusual liberada del cautiverio.

Todavía no he tenido suerte, así que espero que si llegás a ver alguno me mandes una foto.

Piano bar

Julieta Rada presentó su disco Candombe en la sala mayor del Teatro Solís el sábado pasado. Un Solis repleto bailando de pie algunos de los clásicos reversionados con la frescura y el estilo de Julieta, un disco arriesgado pero necesario que cuenta con la colaboración de artistas nacionales e internacionales.

Son ocho canciones. Desde Biricunyamba de Pedro Ferreira a Consejo de Eros de La Calenda Beat traza un arco intergeneracional, pasando por Se abre el portón de Hugo Fattoruso, Adiós a la rama de Ruben Rada, Llamando de Mariana Ingold, El Tambor de Jaime Roos y Baile del candombe.

“Yo sé que en algún punto es polémico este disco porque es re fusión, tiene invitados de otros lados y capaz que no es tan candombe tradicional; pero también me parece que hay que romper un poco con esa tradición tan conservadora para que se conozca en todo el mundo”, me dijo Julieta días antes de la presentación cuando conversamos sobre este nuevo álbum, el candombe y los procesos creativos, y lo podés leer en esta nota.

Pero antes de despedirme quiero dejarte una canción de este disco que siempre me levante el ánimo: Secreto de Eros, el tema de La Calenda Beat que hace junto al cubano Pedrito Martínez y que en la presentación en vivo cantó junto a Facundo Balta en una versión que, ojalá, se pueda volver a escuchar algún día.

