No Te Va Gustar se estrenó en el Antel Arena con su concierto filarmónico: una "selección" potente, la ausencia de varios clásicos y el nuevo disco

En su primer show en el Antel Arena , No Te Va Gustar presentó su concierto filarmónico este miércoles, en un recital de cerca de dos horas de duración con 23 canciones interpretadas junto a la Selección Uruguaya Sinfónica (SUSI).

En medio de su maratónica gira por los 30 años del grupo , que comenzó a principios de 2024, y casi dos meses después de los tres conciertos filarmónicos en el Auditorio Nacional del Sodre , el Antel Arena recibió el primero de los dos conciertos de este estilo en una noche con entradas agotadas.

El escenario que esperaba a la banda a las 21 tenía a los instrumentos de NTVG al frente, y los lugares para los más de 40 integrantes de la SUSI detrás. La escenografía estaba conformada por grandes lonas blancas que funcionaron como soporte de un dinámico juego de luces , y dos pantallas a los costados.

Sobre las 21:20 la selección sinfónica se presentó en el escenario, con el director Ignacio Algorta a la cabeza, para comenzar el show en solitario con una interpretación de Nada para ver.

Tras ello apareció Note. El primer tema con toda la integración fue Nada fue en vano, a la que le siguió el clásico Tan lejos. Después llegó el saludo de Emiliano Brancciari, quien destacó que era la primera aparición en solitario de la banda en el Antel Arena, en el que solo habían tocado “unos cinco temas y el himno” en su inauguración, en 2018.

Tan Lejos de No Te Va Gustar en su concierto filarmónico Tan Lejos de No Te Va Gustar en su concierto filarmónico Video: Joaquín Pisa

El repertorio osciló entre clásicos y canciones nuevas. No quedó ningún álbum sin transitar, con Por lo menos hoy como destacado con cinco de los 23 temas y Este fuerte viento que sopla como el único con una sola canción en la noche, No necesito nada.

De ese disco quedaron varios temas sin interpretar que son parte del repertorio histórico de la banda, como Te voy a llevar, Clara, y otros recurrentes como No hay dolor y La Única voz. Tampoco estuvieron presentes Cielo de un solo color, Pensar y Fuera de control, estos dos últimos del álbum Todo es tan inflamable.

Como dijo el propio Brancciari en medio del concierto, el formato filarmónico le permitió a la banda interpretar canciones que normalmente no aparecen en sus shows, como Desde hace un sueño, Mi ausencia o Te quedás.

También, la banda se apoyó en la SUSI para darle a muchas de sus canciones el estilo de Otras canciones, el álbum con versiones alternativas que grabaron en 2019. El primer ejemplo fue Verte reír, con un destacado coro de cuerdas de la sinfónica que también relució en Me ilumina hoy. De nada sirve y Poco también fueron interpretadas con el aire de ese disco.

En el medio hubo lugar para el rock puro y duro con Tu defecto es el mío y Mi ausencia, así como para canciones con más destaque acústico como Una triste melodía, con un solo eléctrico de Pablo Coniberti que recibió un aplauso general, y Josefina.

Tras ese tema, Brancciari anunció que en enero estrenarán un nuevo disco, con dos cortes de difusión previos que se lanzarán en noviembre y diciembre.

_F3A2057 No Te Va Gustar filarmónico en el Antel Arena Foto: Carlos López/ Gentileza

Chau y A las nueve, también en formato Otras canciones, cerraron la primera parte del concierto. En el medio Brancciari, que ya hace rato se había quitado el saco y quedado con un chaqué, destacó a “Nacho” Algorta y bromeó con que “así tan formal como lo ven, es dueño de un parador en Punta del Diablo”.

“Si van y dicen ‘Antel Arena’, tienen un 15% de descuento”, dijo en medio de una mezcla de risas y aplausos. Tras ver la cara de sorpresa de Algorta, aumentó el descuento al 17%.

Al cierre de A las nueve, en el que Emiliano tomó el lugar de la batuta de Algorta para cerrar el tema, el engaño de que todo había terminado duró apenas unos pocos segundos, como para ni siquiera dejar lugar a la duda o a terminar el coro de “una más y no jodemos más” que se comenzó a escuchar desde una parte del Antel Arena. “Está tan lindo esto”, celebró el líder de NTVG, que volvió a aumentar el descuento del parador de Algorta al 18%.

El cierre del show arrancó con Al vacío, con un destaque de los vientos de la Selección Sinfónica, que durante todo el concierto aportó un nivel superior de potencia a NTVG, cubriendo los agudos y graves de distintas canciones para cerrar una barrera musical que no tuvo fisuras.

_F3A1965 No Te Va Gustar filarmónico en el Antel Arena Foto: Carlos López/ Gentileza

Las cuerdas, conformadas en mayor parte por un grupo numeroso de violinistas, tuvieron un mayor protagonismo durante el toque, pero los vientos tuvieron su momento en Cero a la izquierda, cuando pasaron al frente para tocar el cierre del tema junto al movedizo trombonista Denis Ramos –quien como siempre fue de los que más interactuó con el público–, el trompetista Martín Gil y el saxofonista Mauricio Ortiz.

Allí recién se paró por primera vez, y en bloques, todo el público del Antel Arena, que siguió casi todo el concierto sentado y con un respeto de ópera, siguiendo a coro las canciones, aplaudiendo cada tema y casi sin gritos, más allá de algún grito de amor a Brancciari y algún pedido efusivo de canciones.

Como es tradición, la banda cerró el concierto con No era cierto, no sin antes aumentar el descuento en Punta del Diablo al 20%. Se sumó al escenario para los coros la única invitada de la velada, la hija de Martín Gil, y la SUSI se puso de pie por primera vez para cerrar el show en un clima de fiesta.