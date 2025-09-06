Emiliano Brancciari: "Cuando nosotros empezamos a tocar tenías que no caerle mal al purista, al rockero que escuchaba más rock and roll"

"La actitud rock implica autenticidad, rebeldía", dice Emiliano Brancciari , líder de la banda No Te Va Gustar ( NTVG ) destacando que estas son las claves para vivir el rock. Aunque el concepto de actitud rock se transforma con los años, especialmente con las responsabilidades de la adultez, Emiliano asegura que sigue siendo compatible con el paso del tiempo.

"De a poco empiezan a caer las responsabilidades reales y a empezar a preocuparte por cosas que realmente son importantes y dependen de vos", explica en el último capítulo de Rock State , conducido por la periodista de El Observador, Federica Bordaberry . Agrega que ser padre marcó un cambio en sus prioridades. Sin embargo, enfatiza que la esencia de la actitud rock permanece intacta porque sigue vinculado con las mismas personas que lo acompañaron desde el principio.

Al respecto, comenta: "Sigo trabajando con la misma gente, con la gente que quiero y con la gente que tiene las mismas inquietudes que yo desde el principio". Para Emiliano, el rock no se trata solo de ser joven, sino de mantener viva la curiosidad.

La actitud rock: lo revolucionario y romper lo establecido

Emiliano también habla de la conexión que existe entre el rock y otros movimientos sociales, como el feminismo y géneros musicales como el hip hop y el rap. "Todo lo revolucionario y la rebeldía, el querer romper lo establecido, tienen que ver con eso, intentar cambiar las cosas que están mal", afirma, destacando cómo el rock, desde su nacimiento, ha sido una herramienta para cuestionar lo injusto y romper paradigmas.

"El rock ha puesto un mundo mejor", asegura, defendiendo la idea de que esa música siempre estuvo destinada a cambiar lo que se considera injusto. Para Brancciari, la rebeldía inherente al rock sigue siendo fundamental, no solo en la música, sino en la vida misma.

A lo largo de la entrevista, Brancciari reflexiona sobre la fusión de géneros musicales, un fenómeno que atraviesa tanto a No Te Va Gustar como a la escena musical actual. "Nosotros no nos metemos en un lugar, no nos encasillamos", afirma, refiriéndose a la mezcla de géneros como una forma natural de hacer música. La colaboración con artistas de distintos estilos, como Nicky Nicole, es para él un reflejo de la libertad creativa que siempre ha guiado a la banda.

"La música tiene que encontrar puntos de contacto", explica, señalando que el deseo de colaborar con otros géneros surge de una necesidad artística, no de una fórmula preestablecida. Para Emiliano, el rock sigue vivo porque se adapta y muta, fusionándose con otras corrientes para mantenerse relevante.

Otro tema que surge en la conversación es la relación entre el rock uruguayo y el argentino. Emiliano destaca que, aunque existen influencias de Brasil en la música uruguaya, el intercambio musical entre ambos países se ha ido haciendo cada vez más parejo. "La melancolía está latente en ambos márgenes del Río de la Plata", asegura, hablando de una conexión profunda entre los dos países que se refleja en la música.

Además, Brancciari remarca la importancia de la independencia en la música uruguaya. "La música en Uruguay es genuina porque no hay un gran aparato industrial", dice, enfatizando que los artistas uruguayos tienen una libertad creativa que otros músicos en diferentes países no siempre disfrutan.

No Te Va Gustar ha logrado trascender generaciones, con un público que abarca desde jóvenes hasta adultos. Emiliano es consciente de la magnitud de su música, pero no deja que eso interfiera con su esencia. "No te podés subir a nada, te bajan a cachetazos", bromea sobre la actitud simple y accesible del rock uruguayo, destacando cómo esta cercanía con la gente es lo que mantiene vivo el espíritu rebelde del rock.

Con una carrera marcada por la exploración sonora y la autenticidad, Emiliano Brancciari demuestra que el rock sigue vivo, no solo como un género musical, sino como una actitud que sigue desafiando las normas y manteniendo su esencia a través de las generaciones.