Polémica en Gran Hermano por la Tragedia de los Andes: una jugadora criticó al uruguayo con un comentario que generó indignación

“ Comerte la comida cuando no hay comida es un acto de egoísmo. El egoísmo no está bueno en la vida. Esa actitud te pinta de cuerpo entero”, le dijo frente al resto de los participantes del reality.

“ Sos jugador porque vas, comés de la heladera, hacés carne para vos y tus amiguitas, y cuando llega el kiosco usás lo de los puchos para limpiar la imagen fea . Eso fue de jugador, aprovechar el vivo diciendo ‘eligen los puchos en vez de comida’ cuando vos fuiste el egoísta comiendo un churrasco con verduras varias… y también está la ingratitud con Sandra, que no fuiste capaz de darle un pucho. El papel de buenito lo jugás bien y te pongo primero. Pero no sos tan buenito como creí que eras ”, sostuvo.

Santiago escuchó a Eugenia y reconoció su error, pero expresó sus diferencias con su compañera. “No me parece tan grave como para decirme que soy malo y considero que vos también sos jugadora”, respondió.

El uruguayo señaló a la santiagueña por "estar señalando todo el tiempo cositas boludas” y respondió que “descontextualiza” las situaciones.

“Me llega a pasar lo de ¡Viven! en el avión y me da miedo quedarme con vos”, le dijo la jugadora a Santiago, en referencia al libro sobre la historia de los sobrevivientes de Los Andes que fue adaptado al cine en 1993.

Embed EUGENIA SE BURLA DE LA TRAGEDIA DE LOS ANDES ACUSA TATO DE POSIBLE CANÍBAL SOLO POR SER URUGUAYO .

ULISES SE RIE. NEFASTOS

El comentario de Eugenia causó indignación entre los seguidores del programa, que la acusaron de utilizar una tragedia para atacar al uruguayo. Otros, hicieron un paralelismo con un comentario antisemita en relación a la AMIA de la concursante Agostina Spinelli en la edición anterior del programa, por el que fue obligada a hacer una reflexión y disculparse mientras estaba en la casa.

Este domingo durante la gala el conductor de Gran Hermano, Santiago Del Moro, se refirió al comentario de Eugenia.

"Me parece que no está en ella querer herir y el día que salga va a pedir disculpas. La idea no es herir ni lastimar nadie. Es una humorada que tiene mucha gente y que molestó. Seguramente pedirá disculpas el día que salga", sostuvo.