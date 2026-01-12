Rafa Villanueva se recupera "paso a paso", anunció Nacho Álvarez, que compartió cuenta para juntar fondos

El comunicador Rafael Villanueva , internado en el CTI del sanatorio Mautone de Maldonado por una infección generalizada , se está recuperando "paso a paso ", informó el periodista Ignacio "Nacho" Álvarez .

Álvarez viene actualizando en las últimas semanas el estado de salud de Villanueva, a quien visitó en el hospital a principios de enero.

Este lunes el exconductor de Santo y Seña contó en sus redes sociales que a Villanueva le están sacando "de a poco" la sedación y que "viene recuperándose paso a paso", aunque seguirá internado.

Además de actualizar el estado de salud, Álvarez dio difusión a la iniciativa de allegados y amigos de Villanueva que están juntando fondos para ayudar al comunicador con los "diversos costos" derivados de su situación, como el gasto en acompañantes, viajes diarios de la pareja del conductor (que vive en Punta del Diablo) y las "necesidades de su hogar".

Las cuentas a nombre de Carlos Rafael Villanueva, escribió Álvarez, corresponden al banco Itaú: 7526160 en pesos y 5128299 en dólares.

Qué le pasó a Rafa Villanueva

El conductor de Súbete a mi moto fue ingresado a fines de diciembre en CTI. Primero estuvo internado en Castillos pero dada la gravedad de su cuadro fue derivado al CTI del sanatorio Mautone.

Fue ingresado por una infección intestinal que devino en una inflamación generalizada y falla de varios órganos a la vez (septicemia).

El foro Medicina Intensiva define al shock séptico como el resultado de una respuesta inadecuada del huésped a una infección, lo que produce disfunción orgánica. Su progresión se manifiesta por la aparición de estadios clínicos sucesivos, derivados de la respuesta inflamatoria sistémica secundaria a la activación de diferentes mediadores inflamatorios que conducen a la disfunción orgánica.

Uno de los signos característicos es la caída marcada de la presión arterial, que no se corrige fácilmente ni siquiera con líquidos intravenosos. A esto se suman alteraciones en la respiración, el estado de conciencia y la producción de orina, indicadores de que los órganos están empezando a fallar.

El tratamiento requiere cuidados intensivos. Incluye antibióticos de amplio espectro administrados lo antes posible, líquidos intravenosos, medicamentos para sostener la presión arterial y, en muchos casos, asistencia respiratoria.

En los últimos días el conductor había mostrado algunos signos de mejoría, sobre todo a nivel del funcionamiento de sus órganos, incluyendo su corazón (padeció un infarto hace algunos años).

Como parte del tratamiento que está recibiendo, el comunicador recibió también una transfusión de plaquetas.