Santiago "Tato" Algorta ganó más de 70 mil dólares en Gran Hermano: ¿qué hará con la plata del premio?

" No lo tengo claro, quiero dejar pasar esta locura, entender, relajar y ver qué hago. Me copa seguir charlando con la gente, me sentí muy bien en el streaming y evidentemente algo llegó. Quisiera generar algo de eso", aseguró. En ese sentido, la producción de contenidos para redes es, según confesó, lo que más le interesaba de su antigua vida en Montevideo, y también lo que le dio la confianza para participar del casting de Gran Hermano.

"Vivía en Montevideo, solo. Me despertaba 7.30, entrenaba una hora y a las 9 ya estaba laburando, gestionando el e-commerce a empresas. Soy contador, pero no ejerzo porque ni bien me recibí me di cuenta de que no era lo que quería, aunque me dio una buena base analítica. Y me volqué al marketing. También fui profesor de una universidad en Montevideo durante un par de años. Y al mismo tiempo generaba contenido en redes; quería que la gente me conociera. Eso me ayudó a llegar a los castings de Gran Hermano con más soltura."

Sobre su vida fuera de la casa, Algorta aseguró que le gustaría volcarse a un trabajo en los medios.

"No me gustaría volver a hacer lo que estaba haciendo, quisiera trabajar en los medios, del rol que sea. Todo lo que hago es con sacrificio, actitud y ganas. Ojalá me den una oportunidad, no importa lo chiquita que sea. Me gusta estar en contacto con la gente. Quizá vaya y venga a Uruguay. Amo la Argentina, soy fanático de la gente de acá, de lo buena onda, lo generosos y lo cancheros que son, y por eso hace rato que quería venirme a vivir. Se me cumplió el sueño alojándome en la casa de Gran Hermano", cerró.