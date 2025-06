Series, alfajores y tragos para hibernar sin culpa: las recomendaciones de la newsletter Picnic

Espero que estés bien y lo más abrigado posible, física y espiritualmente. Se vino el frío con todo, a tiempo con el comienzo oficial del invierno, y aparecieron los “team verano” y “team invierno” , una polémica tan inútil como graciosa, según la cual a los seres humanos nos separa el amor por el frío o por el calor. Si tan solo fueran esas nuestras diferencias, qué bien estaría este mundo. Pero no voy a hablar de “teams” en este Pícnic!, sino de hibernar , y no solo en invierno.

Esta semana me crucé con un libro y una autora que no conocía. Katherine May escribió Wintering en 2020, antes de que todos nos metiéramos sin previo aviso en el invierno del Covid. En sus escritos usa este término (hibernar) para definir esos períodos de la vida en que nos sentimos excluidos, agotados, perdidos; no siempre coinciden con el invierno climático, pero siempre son emocionalmente oscuros y difíciles. May cree que, a diferencia de lo que solemos hacer, es importante no negar los dolores sino aceptarlos sin culpa ni vergüenza, como una etapa necesaria del ciclo vital.