/ Cultura y Espectáculos / ALAIN DELON

Sorpresivo giro en la disputa familiar por la herencia de Alain Delon, a un año de su muerte: qué reclama su hijo

Los tres hijos de Alain Delon ya libraron una batalla pública en los medios y los tribunales antes de su muerte en agosto de 2024

2 de septiembre 2025 - 12:29hs
Alain Delon. Foto de archivo
Alain Delon. Foto de archivo

El hijo menor del actor francés Alain Delon está tratando de anular el testamento de su padre, indicó este martes el albacea, reavivando una disputa familiar un año después de la muerte de este icono cinematográfico.

Alain-Fabien Delon acudió ahora a los tribunales para intentar cancelar el testamento, que considera demasiado favorable a su hermana Anouchka Delon, dijo el abogado Christophe Ayela, uno de los tres albaceas del testamento.

Según Ayela, el hijo menor argumenta que su padre "ya no tenía el discernimiento necesario" para tomar decisiones después de un derrame cerebral en 2019. Una primera audiencia está prevista el 9 de marzo de 2026, agregó.

El joven de 31 años busca anular un testamento de 2022 que convirtió a su hermana Anouchka, en la única heredera de los derechos de la película de 1963 El Gatopardo, en la que Delon actuó junto a la italiana Claudia Cardinale.

Alain-Fabien Delon también tiene en el punto de mira una decisión de febrero de 2023 que otorgó a su hermana el control del 51 por ciento de la empresa que gestiona la imagen y los derechos de marca de su padre.

La salud de Delon se había deteriorado tanto ocho meses antes de su muerte que un tribunal francés lo colocó bajo tutela ampliada durante cinco años.

Ayela dijo que espera mediar entre los hermanos. "Alain Delon no habría querido que sus hijos se pelearan por el testamento, y tengo la esperanza de que lo lograremos", dijo a AFP.

AFP

Temas:

Alain Delon testamento cine Francia

