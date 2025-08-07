Un muerto y cinco heridos graves tras batalla campal en show de Damas Gratis en Colombia

La previa de un show de la banda argentina Damas Gratis desembocó en una catástrofe en Bogotá , la capital de Colombia. La pelea entre dos grupos de barras bravas en el estadio Movistar Arena terminó en una batalla campal con un muerto y cinco heridos graves.

Según algunos videos grabados por asistentes al show de la banda de cumbia villera, los disturbios empezaron dentro del estadio algunos minutos antes de que la banda liderada por Pablo Lescano saliera a escena.

El duelo fue entre hinchas de los dos clubes de fútbol más importantes de Bogotá , Millonarios e Independiente Santa Fe, y se extendió también a los alrededores del estadio. Según la policía local, fue allí donde se produjo la muerte del la víctima de los incidentes, que murió atropellado , de acuerdo a las informaciones preliminares.

El alcalde de la ciudad, Carlos Galán, escribió en su cuenta de la red social X “Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarlosFGalan/status/1953317710722478441&partner=&hide_thread=false Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación.



Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 7, 2025

Los videos muestran que la pelea incluyó el lanzamiento de objetos que estaban dentro del estadio como vallas de contención y sillas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sriosconto/status/1953292653270823214&partner=&hide_thread=false Aplazan presentación de Damas Gratis en el Movistar Arena por pelea entre asistentes al concierto. Este evento era el cierre de la gira de la agrupación argentina por Colombia. Una vergüenza pic.twitter.com/iGgzUNn6NF — Santiago Rios Conto (@sriosconto) August 7, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WestSideKing310/status/1953289594163601849&partner=&hide_thread=false En el Movistar Arena previo al concierto de Damas Gratis pic.twitter.com/pJ0Mzwz9QC — Peter Parker (@WestSideKing310) August 7, 2025

El show fue cancelado, y las autoridades anunciaron que este jueves mantendrán una reunión con las partes involucradas (incluyendo a representantes de la producción local y del estadio) para resolver como continuar con las investigaciones y cómo responder ante los hechos de violencia.

El cantante de Damas Gratis, Pablo Lescano, escribió en sus historias de Instagram "Chau Bogotá. Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido", junto a algunas capturas de pantalla de fanáticos del grupo que manifestaban su tristeza y molestia por los desmanes.