Valentina Rossi y Guillermo Curcho publican las primeras imágenes de su hijo Felipe: "El momento más feliz"

La periodista deportiva Valentina Rossi y el diputado nacionalista Guillermo Curcho atraviesan un momento especial tras el nacimiento de Felipe, el primer hijo de la pareja. La noticia fue compartida por ambos en redes sociales, donde publicaron fotos familiares y mensajes dedicados a esta nueva etapa.
Curcho fue quien difundió las primeras imágenes junto al bebé y expresó su emoción por convertirse en padre. En una publicación en Instagram, el dirigente del Partido Nacional habló sobre “el momento más feliz” de su vida y sobre los cambios que implicó la llegada de su hijo.
Mensajes y nueva etapa familiar
La publicación recibió rápidamente mensajes de felicitaciones de colegas, amigos y seguidores. Entre los comentarios también apareció la respuesta de Rossi, quien destacó el rol de Curcho como padre y le agradeció el acompañamiento durante el proceso.
La pareja mantuvo un perfil bajo respecto a su vida privada. Sin embargo, en esta oportunidad decidieron compartir parte de la intimidad familiar con sus seguidores, en medio de un presente marcado por sus respectivas actividades profesionales.
Guillermo Curcho
@valentinarossidc (Instagram)
Rossi desarrolló gran parte de su carrera en medios deportivos y participó en transmisiones de ESPN. Actualmente integra el programa “Peloteando Deportivo”, que se emite por Radio Universal de Uruguay, donde trabaja como comentarista y cronista.
Por su parte, Curcho se desempeña como diputado suplente del legislador Juan José Olaizola y además ocupa funciones dentro de la coordinación de la bancada del Partido Nacional.
Valentina Rossi
@valentinarossidc (Instagram)
La llegada de Felipe representa un nuevo capítulo para la periodista y el dirigente político, que celebraron públicamente el primer mes de vida de su hijo con mensajes cargados de emoción y fotografías familiares.