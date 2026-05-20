Valentina Rossi y Guillermo Curcho publican las primeras imágenes de su hijo Felipe: "El momento más feliz"

La periodista deportiva Valentina Rossi y el diputado nacionalista Guillermo Curcho atraviesan un momento especial tras el nacimiento de Felipe , el primer hijo de la pareja. La noticia fue compartida por ambos en redes sociales, donde publicaron fotos familiares y mensajes dedicados a esta nueva etapa.

Curcho fue quien difundió las primeras imágenes junto al bebé y expresó su emoción por convertirse en padre. En una publicación en Instagram , el dirigente del Partido Nacional habló sobre “el momento más feliz” de su vida y sobre los cambios que implicó la llegada de su hijo.

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La publicación recibió rápidamente mensajes de felicitaciones de colegas, amigos y seguidores. Entre los comentarios también apareció la respuesta de Rossi , quien destacó el rol de Curcho como padre y le agradeció el acompañamiento durante el proceso.

La pareja mantuvo un perfil bajo respecto a su vida privada. Sin embargo, en esta oportunidad decidieron compartir parte de la intimidad familiar con sus seguidores, en medio de un presente marcado por sus respectivas actividades profesionales.

Guillermo Curcho @valentinarossidc (Instagram)

Rossi desarrolló gran parte de su carrera en medios deportivos y participó en transmisiones de ESPN. Actualmente integra el programa “Peloteando Deportivo”, que se emite por Radio Universal de Uruguay, donde trabaja como comentarista y cronista.

Por su parte, Curcho se desempeña como diputado suplente del legislador Juan José Olaizola y además ocupa funciones dentro de la coordinación de la bancada del Partido Nacional.

Valentina Rossi @valentinarossidc (Instagram)

La llegada de Felipe representa un nuevo capítulo para la periodista y el dirigente político, que celebraron públicamente el primer mes de vida de su hijo con mensajes cargados de emoción y fotografías familiares.