"Y yo... ¿a quién aplaudo?": así fueron las últimas horas de Jorge Traverso en Subrayado, según una crónica de 2013

"Mañana va a haber una sensación térmica de nueve grados; perdón, de ocho", dijo Blanca Rodríguez en uno de los videos de ambos de hacía varios años, que decenas de personas que estaban en el estudio pudieron observar. "Si son nueve u ocho, no cambia mucho", respondió Traverso en ese momento, desatando la risa de su, ahora, excompañera.

Con ese humor, mezclado con una emoción que ambos no pudieron ocultar, fue que transcurrió Subrayado.

En el bloque deportivo, Roberto Moar aludió a la jerarquía de Traverso como persona y periodista. Al finalizar el segmento, Traverso le dijo: "Vamo' arriba Roberto. Vamo' arriba. Nos vamos a seguir viendo". Y se confundió con él con un abrazo. Es que, a partir de unas semanas, conducirá Hablemos, un programa de entrevistas, que ya supo tener éxito en Canal 10.

En el último tramo, hubo homenajes y alusiones a su frase"Así está el mundo, amigos", además de mensajes de sus familiares y una intervención de Martín Lees "como el compañero más veterano del canal". Traverso dijo que para él era "un impacto muy fuerte", y se dirigió al público contándole sobre su nuevo proyecto.

Luego, manifestó sus sensaciones. "Siento un momento especial, agridulce. Siento que tengo que explicarles algunas cosas a ustedes. ¿Por qué me voy? No hay conflicto con la empresa. La empresa no tiene conflicto conmigo. Han sido 23 años. 23 años es u tiempo importante en la vida de una persona. Para mí va a ser inolvidable y me llevo amistades para toda la vida y tengo recuerdos para gente que, incluso, no está en este momento. El estudio está lleno, y me emociona mucho, realmente me emociona mucho, que esto esté ocurriendo", señaló.

Al finalizar, decenas de técnicos, periodistas y funcionarios del Canal 10 lo aplaudieron. Y Traverso, tras decir gracias a todos, expresó: "Y yo... ¿a quién aplaudo?".

*Esta nota fue publicada originalmente el 22 de febrero de 2013