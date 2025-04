Así fue la despedida de Subrayado a Jorge Traverso, uno de sus grandes presentadores

" Un día de mucha tristeza para el ambiente del periodismo porque este domingo falleció el periodista Jorge Traverso, u no de los principales periodistas de la historia de la radio y la televisión del Uruguay que en esta casa fue conductor de Subrayado por más de dos décadas", dijo Paola Botti.

JORGE TRAVERSO "Fuiste la persona que más me hizo reír en la vida": la emotiva despedida de Blanca Rodríguez a Jorge Traverso tras su muerte

Traverso condujo el informativo desde 1990 hasta el 2013 junto a Blanca Rodríguez –hoy senadora por el Frente Amplio– y cultivó una frase que se convirtió en un sello de su estilo y la marca de una época en la televisón: "Así está el mundo amigos". Además, estuvo al frente de otros proyectos periodísticos en Canal 10 como el programa de entrevistas Hablemos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/blancarodgon/status/1916819263056232550?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1916819263056232550%7Ctwgr%5E55313e6f5197e8b7298b66a5b0b9beee2955ec2e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elobservador.com.uy%2Fnacional%2Fel-mensaje-blanca-rodriguez-jorge-traverso-su-muerte-fuiste-la-persona-que-mas-me-hizo-reir-la-vida-n5996170&partner=&hide_thread=false Compartimos 23 años de encuentros cotidianos en los que jamás dejamos instalarse la rutina. Supongo que exorcizamos las malas noticias con tu sentido del humor (fuiste la persona que más me hizo reír en la vida), tus burlas sobre mi carácter, y mis rezongos por tus cigarrillos.… pic.twitter.com/7W2vfayyMi — Blanca Rodriguez - Hija de inmigrantes. (@blancarodgon) April 28, 2025

"Nacido hace 80 años como Schubert Jorge Pérez Denis, adoptó el nombre de Jorge Traverso para sus crónicas de cine y de cultura y brilló luego en radio y televisión hasta que pasado el mediodía de este domingo 27 de abril falleció en un sanatorio privado luego de una operación al corazón", señaló el informe del noticiero.

Jorge Traverso se despidió en 2013 de la conducción del informativo en una edición muy especial del programa de noticias. "¿Por qué me voy? ¿Cuál es la razón que lleva a que deje el noticiero o que no ocupe este lugar en el futuro?", preguntó Traverso y dejó en claro que no se retiraba del noticiero a causa de ningún conflicto, sino para volver a conducir entrevistas.

"Han sido 23 años. 23 años es un tiempo importante en la vida de una persona, para mí va a ser inolvidable. Me llevo amistades y afectos para toda la vida. El estudio está lleno, realmente me emociona mucho que esto esté ocurriendo", dijo entonces.