Dólar
Compra 38,05 Venta 40,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  19°
Máx  27°

Siguenos en:

/ GOLPIZA

Dos hombres atacaron a golpes a un periodista en Minas: intentaron "intimidarlo y frenar su labor", dijo APU

El comunicador fue atacado con golpes y patadas hasta que cayó a una cuneta. Sufrió heridas en el rostro y el cuerpo

3 de diciembre 2025 - 13:56hs
Román Nappa
Cainfo

Un periodista llamado Román Nappa fue atacado a golpes por dos hombres días atrás en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.

La víctima estaba trabajando en la mañana del 27 de noviembre en el mantenimiento de áreas verdes -es funcionario municipal- en las calles Oscar Bonilla y 19 de Abril cuando dos delincuentes se bajaron de un auto y comenzaron a golpearlo, según informó la Jefatura de Policía local.

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) detalló que durante la golpiza lo insultaban por su trabajo periodístico en el programa “Sin pelos en la lengua”, que se emite los sábados en Radio Federal FM de Lavalleja.

Más noticias
Ricardo Vairo, presidente de Nacional, y Flavio Perchman, vicepresidente tricolor
CONFERENCIA

Nacional, duro contra la prensa que "desinforma": Perchman mencionó a periodistas y medios por difundir "todas las semanas una noticia falsa" del tricolor

Fabián Chiquito Bertolini y su auto luego del accidente
REDES SOCIALES

El extraño accidente que protagonizó un periodista de El Espectador y su reclamo en redes: "¿Quién se hace cargo?"

Según la versión de esta institución, el comunicador fue atacado con golpes y patadas hasta que cayó a una cuneta. Sufrió heridas en el rostro y el cuerpo y fue atendido en el sanatorio de la mutualista Camdel. Luego presentó la denuncia policial.

Cainfo contó que la agresión se da en momentos en que Nappa enfrenta dos denuncias "por haber emitido en su programa el testimonio de un hombre acusado por violencia basada en género, que fue formalizado por la Justicia y se encuentra privado de libertad". Nappa fue denunciado "por la mujer víctima de violencia y por una funcionaria policial que fue aludida, sin haber sido nombrada, por presuntas irregularidades en el marco del accionar de la Policía", indicó Cainfo.

Desde la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) consideraron que el ataque tenía como objetivo "intimidarlo y frenar su labor periodística".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/apu_uy/status/1996198872784224719&partner=&hide_thread=false

"Frente a estos hechos, APU repudia toda forma de violencia como mecanismo para dirimir diferencias y enviará una delegación a Minas para reunirse con autoridades departamentales y evaluar la situación", informó el gremio.

Sin embargo, desde la Jefatura de Policía descartaron esta teoría a El Observador. Las fuentes policiales aseguraron que el ataque no se vincula a la actividad periodística de Nappa, que además es presidente de Periodistas en Red Asociados, una institución que representa a trabajadores de la prensa en el interior. Los delincuentes están identificados y el caso está en manos de la fiscal Beatriz Protesoni.

Temas:

periodista ataque Asociación de la Prensa del Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Pamela González y Fiorella Pico
FEMENINO

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol con Uruguay penúltimo: mirá los próximos partidos de la celeste

Canal 5 y Antel transmitirán el Mundial 2026: los detalles del acuerdo y cómo se verán los partidos
MUNDIAL 2026

Canal 5 y Antel transmitirán el Mundial 2026: los detalles del acuerdo y cómo se verán los partidos

Alejandro Berrutti entrando a la audiencia por el concurso necesario a su persona física
INDAGATORIA PENAL

Fiscalía confirmó que Berrutti transfirió al menos US$ 200.000 al exterior y este jueves se le impondrá la prohibición de salir del país

Estuvo siete años en prisión por el asesinato de su novia adolescente, era inocente y el Estado le deberá pagar más de $12 millones
DEMANDA

Estuvo siete años en prisión por el asesinato de su novia adolescente, era inocente y el Estado le deberá pagar más de $12 millones

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos