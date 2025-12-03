Dos hombres atacaron a golpes a un periodista en Minas: intentaron "intimidarlo y frenar su labor", dijo APU

Un periodista llamado Román Nappa fue atacado a golpes por dos hombres días atrás en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.

La víctima estaba trabajando en la mañana del 27 de noviembre en el mantenimiento de áreas verdes -es funcionario municipal- en las calles Oscar Bonilla y 19 de Abril cuando dos delincuentes se bajaron de un auto y comenzaron a golpearlo , según informó la Jefatura de Policía local.

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) detalló que durante la golpiza lo insultaban por su trabajo periodístico en el programa “Sin pelos en la lengua”, que se emite los sábados en Radio Federal FM de Lavalleja.

Según la versión de esta institución, el comunicador fue atacado con golpes y patadas hasta que cayó a una cuneta. Sufrió heridas en el rostro y el cuerpo y fue atendido en el sanatorio de la mutualista Camdel. Luego presentó la denuncia policial.

Cainfo contó que la agresión se da en momentos en que Nappa enfrenta dos denuncias "por haber emitido en su programa el testimonio de un hombre acusado por violencia basada en género, que fue formalizado por la Justicia y se encuentra privado de libertad". Nappa fue denunciado "por la mujer víctima de violencia y por una funcionaria policial que fue aludida, sin haber sido nombrada, por presuntas irregularidades en el marco del accionar de la Policía", indicó Cainfo.

Desde la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) consideraron que el ataque tenía como objetivo "intimidarlo y frenar su labor periodística".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/apu_uy/status/1996198872784224719&partner=&hide_thread=false COMUNICADO| La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) recibió la denuncia del colectivo Periodistas en Red por la agresión física sufrida por su presidente, Román Nappa, con la intención de intimidarlo y frenar su labor periodística. Frente a estos hechos, APU repudia toda… pic.twitter.com/SFd6P13GYV — APU (1944) (@apu_uy) December 3, 2025

"Frente a estos hechos, APU repudia toda forma de violencia como mecanismo para dirimir diferencias y enviará una delegación a Minas para reunirse con autoridades departamentales y evaluar la situación", informó el gremio.

Sin embargo, desde la Jefatura de Policía descartaron esta teoría a El Observador. Las fuentes policiales aseguraron que el ataque no se vincula a la actividad periodística de Nappa, que además es presidente de Periodistas en Red Asociados, una institución que representa a trabajadores de la prensa en el interior. Los delincuentes están identificados y el caso está en manos de la fiscal Beatriz Protesoni.