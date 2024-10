Dos policías denunciaron que fueron golpeados por Romina Celeste en la cárcel de Juan Soler: evalúan trasladarla de prisión

Fuentes de Interior indicaron que Romina declaró que estaba conversando con su abogada, Elizabeth Frogge , y en un momento tuvo un "ataque de pánico", pero "no recuerda nada" de lo sucedido.

"Lo que sucedió es que Romina me estaba contando cosas que le suceden ahí y se metió una funcionaria. Ella le dijo que no se meta y me dijo: ‘Eli, te tengo que cortar'", relató a Montevideo Portal la defensora.

Ahora el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) trabaja para trasladar a Papasso de Juan Soler ya que desde el organismo entienden que "no puede convivir con las personas que agredió".

A principios de agosto la fiscal Sandra Fleitas firmó un acuerdo abreviado con Romina Celeste para condenarla a dos años y un mes de prisión por más de diez delitos vinculados a diversos hechos.

Por la denuncia falsa a Orsi en específico, la exmilitante blanca fue condenada por asociación para delinquir, simulación de delito en calidad de calumnia y difamación.