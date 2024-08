Aduana cobrará tasa para financiar costo de los nuevos escáneres del puerto

Allí se estableció la creación de una tasa de hasta 85 Unidades Indexadas, equivalentes $ 517 (US$ 12,8) que gravará cada declaración realizada mediante documento único aduanero (DUA) o mensaje simplificado. Aclaró que no estarán comprendidas las declaraciones de embarques aéreos de importación y exportación de hasta 20 kilos y de valor hasta US$ 200 (incluidas en la franquicia de encomiendas internacionales que no pagan impuestos).

El decreto del MEF hizo mención al Código Aduanero, aprobado en 2014, que reguló las competencias de la DNA, entre las que se encuentran el control y fiscalización sobre la importación y exportación de mercaderías. Además indicó que el sistema de gestión debe permitir a la DNA orientar sus actividades de control a mercaderías de alto riesgo.

El texto consideró que el sistema de inspección no intrusiva para cargas y vehículos son medidas de control que facilitan las operaciones y destinos aduaneros, reduciendo los tiempos de despacho. Marcó que refuerzan los controles que debe realizar la autoridad aduanera, siguiendo recomendaciones por diversas entidades internacionales como la Organización Mundial de Aduanas.

El MEF explicó que el tributo se devengará por la realización de declaraciones aduaneras mediante documento único aduanero o mensaje simplificado ante la DNA, incluidas en el sistema de control del organismo.

_INE7635_1.webp El MEF hizo una auditoría en el IMPO Camilo dos Santos

La tasa se cobrará a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen declaraciones de exportación, importación o tránsitos de mercadería.

La recaudación estará destinada a solventar los nuevos escáneres, lo que incluye el costo de la concesión del sistema así como las inversiones y gastos necesarios para su implementación.

El cobro de la tasa comenzará a regir cuando los escáneres comiencen a funcionar, algo que está previsto en las próximas semanas.

El objetivo oficial de los escáneres

Cuando llegaron los dos primeros equipos, el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, señalo que pueden diferenciar material orgánico de inorgánico y por lo tanto pueden detectar droga escondida en una carga. La lucha contra el narcotráfico ha sido un objetivo mencionado en reiteradas oportunidades por representantes del Poder Ejecutivo.

“Eso nos va a dar las herramientas necesarias para que los aduaneros cumplan con su función. Ahora tenemos las herramientas para combatir al narcotráfico”, dijo.

20240627 Entrevista a Jaime Borgiani, director nacional de Aduanas. IG (7).jpg Director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani. Foto: Inés Guimaraens

En una entrevista realizada con El Observador indicó que los equipos permitirán controlar el 80% de las operaciones de exportación, tránsito y trasbordo de mercadería, aunque aclaró que el énfasis se colocará en las primeras.

Expresó que el anterior escáner tenía problemas de funcionamiento. “Es viejo, se rompía, no andaba, tenía una calidad de imagen que no es buena. Estábamos combatiendo al narcotráfico con un tenedor”, aseguró.