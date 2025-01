BCU estima crecimiento de la economía de 3,5% para 2025 con fuerte incidencia del gasto privado

SISTEMA FINANCIERO Sociedad de Bolsa intervenida por el BCU calificó la decisión como "no fundamentada e inconveniente"

El BCU estimó que la economía confirmó su dinamismo en 2024, tras los impactos negativos de 2023 –sequía, cierre de la refinería de Ancap, balanza turística y finalización de las obras de la segunda planta de UPM- y crecería en el entorno del 3,5% en el promedio del año.

Ese ritmo, añadió, se mantendría en 2025, mientras que la variación del Producto Interno Bruto (PIB) de 2026 se aproximaría a su crecimiento potencial, en ambos impulsados por el gasto privado.

El informe señaló que las exportaciones serían el principal componente del crecimiento de 2024, debido a la reversión de los efectos de la sequía sobre los cultivos y la producción pecuaria. A su vez, el gasto privado también contribuiría al crecimiento, debido a la recuperación de la masa salarial y el freno de la fuga de consumo hacia Argentina como se observó en 2023.

“Siguiendo este factor, el gasto privado se proyecta como el principal motor de crecimiento de la economía para 2025 y 2026. Mientras tanto, se espera que el gasto público contribuya en forma levemente negativa en 2025 ante la ausencia de un presupuesto para el primer año de gobierno”, afirmó el documento.

La región y los riesgos

El BCU expuso que la proyección se realiza en un escenario con alto nivel de incertidumbre asociado al desempeño de la región.

El PIB en Brasil creció por encima de lo esperado en el tercer trimestre a la vez que la inflación se ubicó por encima del rango de tolerancia establecido por el banco central y se intensifica el desalineamiento de las expectativas de los avalistas privados. Además, Brasil continúa con dificultades para corregir su trayectoria fiscal.

En Argentina la situación es más favorable. El informe destacó que se mantiene el ancla fiscal y tanto la brecha cambiaria como el riesgo país alcanzaron mínimos de cinco años.

Sin embargo, los datos de actividad del cuarto trimestre mostraron que la recuperación no fue generalizada y por tanto no se habría mantenido el alto dinamismo observado en el trimestre anterior. Además no se han eliminado las restricciones cambiarias, lo que implica mayor incertidumbre para los próximos meses.

A nivel doméstico s perciben dos riesgos relevantes. Por un lado, el desalineamiento de las expectativas de inflación respecto al rango meta.

El BCU indicó que la apreciación del dólar en los últimos meses podría tener un impacto al alza en las expectativas de inflación. El otro riesgo se vincula a la incertidumbre que provoca la transición política. En este caso, el informe mencionó que disminuye por el hecho que el gobierno electo comenzó a brindar definiciones respecto a la orientación de la política económica en general y monetaria en particular.