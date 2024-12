Deuda externa: países en desarrollo destinaron un récord de US$ 1,4 billones y los costos de los intereses llegaron al nivel más alto de los últimos 20 años

En 2023, los países en desarrollo destinaron US$ 1,4 billones para pagar su deuda externa y los costos de los intereses llegaron al nivel más alto de los últimos 20 años, según se afirmó en la última edición del Informe sobre la deuda internacional, elaborado por el Banco Mundial y divulgado hoy.

"Los pagos de los intereses aumentaron casi un tercio hasta alcanzar los US$ 406.000 millones, lo que redujo los presupuestos de muchos países para áreas críticas como salud, educación y medio ambiente", indicó el reporte.

De acuerdo con la institución, el año pasado, estos países "pagaron un monto sin precedentes de US$ 96.200 millones para cubrir el servicio de su deuda. Si bien los reembolsos del capital disminuyeron casi un 8% hasta los US$ 61.600 millones, los costos de los intereses se elevaron a un máximo histórico de US$ 34.600 millones en 2023, cuatro veces el valor que tenían hace una década".