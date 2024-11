El sector tecnológico de Uruguay facturó US$ 3.381 millones en 2023 y Estados Unidos fue el principal mercado

En lo que refiere al mercado local, las ventas relevadas por la CUTI señalaron una facturación de US$ 1.213 millones, lo que implicó una suba de 19% frente al registro de 2022.

"Durante 2023, la mayoría de las empresas (57%) del universo registraron una facturación anual mayor a US$ 1 millón. En particular, las empresas con facturación anual igual o superior a US$ 5 millones concentraron el 92% de las ventas totales del sector", indicó el reporte de la CUTI. Otro 24% registró una facturación de mayor o igual a US$ 5 millones anuales y un 34% registró una facturación de entre US$ 1 millón y US$ 5 millones, mientras que el resto de las empresas tuvo una facturación menor a US$ 1 millón.

En relación al mercado interno, el 76% de las ventas tuvieron como destino el sector privado empresarial, con instituciones financieras incluidas. Del total de esas ventas, casi el 60% fueron a grandes empresas y el 40% restante a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

En tanto, un 12% de las ventas internas tuvieron como destino empresas públicas, un 7% fueron ventas comercializadas al gobierno nacional y en torno al 1% fueron ventas a gobiernos subnacionales y a hogares.

Qué ocurrió con el empleo del sector tecnológico en Uruguay

En términos laborales, la encuesta anual de la CUTI (conformada por un universo objetivo de 262 empresas socias de la gremial) constató que en 2023 se dio un récord en el nivel de empleo con 20.375 puestos de trabajo.

De acuerdo con los datos oficiales, esa cifra implicó un crecimiento de 500 puestos laborales frente al registro de 2022. No obstante, informaron que disminuyó la participación femenina en el sector, que pasó del 35% al 33% del total.